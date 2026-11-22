Человечество потенциально сможет победить старение и увеличить продолжительность жизни до 1200-1400 лет благодаря развитию искусственного интеллекта. Такой сценарий возможен, если ученые научатся поддерживать организм в состоянии, характерном для молодого человека, и смогут минимизировать риски, связанные с другими причинами смертности.

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Об этом заявил шведский философ, бывший профессор Оксфордского университета Ник Бостром. Информацию сообщает Business Insider.

Таким образом, развитие ИИ может существенно ускорить медицинские открытия, в частности изучение механизмов старения. Технологии потенциально позволят не просто лечить отдельные заболевания, но и влиять на сами процессы, которые приводят к возрастным изменениям организма.

Бостром предполагает, что при полном прекращении старения люди могли бы жить примерно 1200-1400 лет. В то же время он считает, что это может быть даже консервативной оценкой, поскольку медицина будущего способна снизить и другие риски для жизни, включая несчастные случаи.

"Если подумать о том, какой была бы продолжительность нашей жизни, если бы мы не старели, то это около 1200, возможно, 1400 лет", – отметил философ.

Он также подчеркнул, что в таком сценарии смертность могла бы оставаться на уровне, характерном для здоровых 20-летних людей.

Бостром занимается исследованиями совершенствования человека и новейших технологий. В 2005 году он основал в Оксфордском университете Институт будущего человечества, который работал как междисциплинарная исследовательская группа и закрылся в 2024 году.

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В то же время прогноз о долголетии прозвучал на фоне дискуссий о безопасности искусственного интеллекта. Часть исследователей призывает замедлить его разработку, чтобы успеть создать системы контроля и гарантировать, что ИИ будет действовать в соответствии с человеческими ценностями и интересами.

Бостром признает, что дополнительное время на исследования безопасности может помочь снизить экзистенциальные риски. Однако он отмечает, что задержка технологического прогресса также имеет свою цену, поскольку люди продолжают умирать от болезней и других причин, которым в будущем потенциально можно будет предотвратить.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что ученые из Великобритании считают, что через 60 лет искусственный интеллект (ИИ) начнет представлять серьезную угрозу и способен уничтожить человечество.