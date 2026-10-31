Человечество остановило новый ледниковый период на Земле: почему это получилось случайно

Человечество могло случайно остановить новый ледниковый период, который начал формироваться на Земле около двух тысяч лет назад. Ученые обнаружили, что огромный ледниковый щит в Северной Америке постепенно восстанавливался после длительного таяния.

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Однако примерно в 1960 году этот процесс прекратился из-за глобального потепления, вызванного деятельностью человека. Как пишет Ars Technica, результаты исследования, опубликованного в журнале Science, свидетельствуют о вмешательстве человечества в один из древнейших климатических циклов планеты.

Как ученые обнаружили начало нового оледенения

Исследование проводили на острове Баффинова Земля в Канадской Арктике, где расположена ледниковая шапка Барнса. Она является последним остатком Лаврентийского ледникового щита, который когда-то покрывал большую часть Канады слоем льда толщиной более трех километров.

Ученые установили, что примерно 3600 лет назад ледниковый щит сократился почти до минимальных размеров, но около 2000 лет назад снова начал расширяться.

Доказательства удалось получить благодаря особенностям ледника Барнса. В отличие от многих других ледников, его основание примерзло к горным породам, поэтому лед сохранил остатки древней растительности.

Исследователи использовали два метода датирования: измерение концентрации бериллия-10 в камнях и радиоуглеродный анализ остатков мхов, погибших во время наступления льда.

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Около 70% полученных радиоуглеродных дат приходились на период около 1800 года, когда завершался Малый ледниковый период.

В то же время исследования соседних ледниковых шапок подтвердили, что их расширение могло начаться примерно две тысячи лет назад.

Почему Земля снова начала замерзать

Причиной постепенного похолодания стало уменьшение количества солнечной энергии, поступающей в высокие широты Северного полушария.

Примерно 10–11 тысяч лет назад летнее солнечное излучение на этих территориях достигло максимума, после чего начало снижаться. В то же время концентрация углекислого газа в атмосфере постепенно росла, частично компенсируя охлаждение.

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Однако примерно 2000 лет назад снижение солнечного излучения перевесило влияние парникового эффекта, создав условия для нового накопления льда.

Как человечество остановило оледенение

Ситуация кардинально изменилась после промышленной революции. Массовое использование ископаемого топлива привело к стремительному увеличению концентрации углекислого газа в атмосфере.

Согласно исследованию, между 1750 и 1850 годами концентрация CO₂ выросла примерно на 12 частей на миллион, к 1960 году – еще на 50, а к 2024 году – еще на 138.

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Примерно в 1960 году ледник Барнса перестал расширяться и начал терять больше льда, чем накапливал.

Сегодня ситуация еще серьезнее. Если в 1960–1970-х годах около 35% поверхности ледника находилось выше местной снеговой линии, то в начале 2000-х этот показатель снизился до 3%. Сейчас ледник фактически утратил зону стабильного накопления снега. По прогнозам исследователей, он может полностью исчезнуть в течение нескольких следующих столетий.

Спасло ли глобальное потепление человечество

Ведущий автор исследования Николас Янг подчеркивает, что остановка нового оледенения не означает, что человечество избежало неминуемой катастрофы.

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Для формирования полноценного ледникового периода потребовались бы десятки тысяч лет. Поэтому естественное похолодание не представляло непосредственной угрозы современной цивилизации.

Вместо этого деятельность человека нарушила климатический цикл, повторявшийся на протяжении примерно 2,5 миллиона лет.

По мнению ученых, новые результаты демонстрируют, насколько мощным стало влияние человечества на климат Земли. Выбросы парниковых газов не просто повысили глобальную температуру, но и смогли прервать естественный процесс расширения ледников, который продолжался тысячелетиями.

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