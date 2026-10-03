Человечество уже пересекло семь из девяти ''красных линий'' Земли: чем это грозит планете

Ежегодная оценка "состояния здоровья" Земли показала, что семь из девяти систем жизнеобеспечения нашей планеты уже нарушены, и ситуация ухудшается. На данный момент проблем нет только с озоновым слоем и уровнем загрязнения атмосферы аэрозолями.

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Об этом пишет Live Science со ссылкой на отчет под названием "Проверка состояния планеты 2026", который был подготовлен более чем 60 учеными. Они оценивали состояние взаимосвязанных природных систем, или планетарных границ, от которых зависит стабильность и устойчивость Земли.

"Наша планета прошла ежегодный осмотр состояния здоровья, и прогноз довольно мрачен. Однако, несмотря на нарушение планетарных границ, ученые утверждают, что у Земли все еще может быть безопасное и устойчивое будущее", – говорится в статье.

Что происходит с Землей

По состоянию на 2026 год семь из девяти определенных планетарных границ уже превышены, в частности, это касается изменения климата, закисления океанов и целостности биосферы. Никлас Кицманн, главный редактор доклада, сравнил оценку этих планетарных границ с проведением анализа крови Земли – и получением тревожных результатов.

"Если бы у вас был пациент с такими результатами анализа крови, вы бы немедленно отправили его в отделение интенсивной терапии", – сказал Кицманн, исследователь Научной лаборатории планетарных границ при Потсдамском институте исследований изменения климата в Германии.

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Среди конкретных экосистем, на которые обращается внимание в отчете, – тропические леса Амазонии, находящиеся под угрозой достижения "разрушительной критической точки", а также морское дно, которое страдает от донного траления и сталкивается со все более серьезной угрозой глубоководной добычи полезных ископаемых.

В отчете также уделяется большое внимание экстремальным погодным явлениям, усиливающимся в результате изменения климата, а также "вечным химикатам", исчезновению видов идругим проблемам. Однако авторы считают, что мы все еще можем "оздоровить" нашу планету, если действовать быстро.

Главные истории дня

В 2025 году уровень кислотности океана стал настолько высоким, что группа исследователей пришла к выводу, что закисление океана стало седьмой – и самой новой – планетарной границей, которая была нарушена. Остальные шесть нарушенных границ – это изменения в пресной воде, изменения в земельных системах, изменение климата, изменения биогеохимических потоков, появление новых "сущностей" (речь идет о появлении и распространении в экосистемах Земли искусственных материалов и веществ, созданных человеком – Ред.) и нарушение целостности биосферы.

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Согласно данным отчета, два других предела – истончение озонового слоя в стратосфере и увеличение содержания аэрозолей в атмосфере –остаются на безопасном уровне, по крайней мере в глобальном масштабе.

Одним из ключевых выводов доклада является то, что все нарушения планетарных пределов сейчас становятся все более очевидными. Кицманн отметил, что исследователи наблюдают рост частоты и интенсивности экстремальных явлений, таких как тепловые волны, по всему миру. Он также добавил, что они фиксируют такие последствия, как таяние ледников, морские тепловые волны и масштабное обесцвечивание кораллов.

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"Земля выставляет нам счета за нарушение этих планетарных пределов", – сказал Кицманн.

Что можно сделать

Несмотря на то, что значительная часть отчета носила пессимистический характер, надежда все еще есть. Кицманн утверждает, что переход на возобновляемые источники энергии набирает положительный импульс, особенно с учетом снижения стоимости солнечной энергетики, а также благодаря росту осведомленности общества и заключению международных договоров, защищающих океаны и сушу.

"Этого пока мало, этого недостаточно, но мы не должны считать, что это абсолютно неразрешимая проблема. Она уже активно решается, и нам просто нужно сейчас нажать на педаль газа и обеспечить, чтобы те решения, которые у нас есть, были внедрены как можно быстрее", отметил ученый.

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Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на то, что из космоса планета Земля кажется идеально гладким и круглым шаром, ее реальный рельеф существенно отличается от классической сферы. Постоянная динамика внутри земных недр, движение тектонических плит и климатические процессы заставляют земную кору медленно менять свои очертания.

Последние наблюдения ученых показывают, что Земля постепенно теряет свою сплюснутость на полюсах и становится несколько более круглой. Сдвиги в геометрии планеты происходят в основном с неуклонной точностью, вызывая значительный интерес среди специалистов, исследующих глобальные изменения окружающей среды.