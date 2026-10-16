Летнее или зимнее время? Ученые сказали, что лучше для организма человека

В разных странах мира продолжаются дискуссии об отмене сезонного перехода на летнее и зимнее время, и одним из главных аргументов в этом споре остается влияние времени на здоровье человека. Канадские ученые сравнили два варианта — постоянное стандартное время, которое обычно действует зимой, и круглогодичное летнее время.

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По результатам анализа, первый вариант лучше согласуется с работой внутренних биологических часов. В то же время исследователи отмечают, что окончательные выводы о долгосрочных последствиях для здоровья требуют дальнейшего изучения.

Почему стандартное время может быть полезнее

Анализ, опубликованный в Canadian Medical Association Journal, провели психиатр Реймонд Лам из Университета Британской Колумбии и его коллеги. К работе также присоединился исследователь сна и циркадных ритмов Ральф Мистлбергер из Университета Саймона Фрейзера.

Учёные проанализировали ранее опубликованные исследования, посвящённые биологическим ритмам, качеству сна, настроению, обучению и экономическим последствиям смены времени. Они также рассмотрели опыт стран, которые вводили постоянное летнее или стандартное время, и сравнили время восхода и захода солнца в различных канадских городах, пишет ScienceAlert.

Главный аргумент в пользу стандартного времени заключается в том, что оно обеспечивает больше утреннего света в период, когда люди просыпаются и начинают рабочий или учебный день. При постоянном летнем времени зимний восход солнца происходит на час позже по часам, поэтому утренние поездки на работу или в школу чаще приходятся на темное время суток.

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Как утренний свет влияет на биологические часы

В мозге человека есть главные циркадные часы, которые регулируют циклы сна и бодрствования, уровень бдительности и другие ежедневные процессы. Чтобы они работали в согласии с естественной сменой дня и ночи, организму нужны регулярные сигналы окружающей среды, прежде всего свет.

Утреннее освещение помогает настроить биологические часы на более раннее время, тогда как яркий свет вечером может сдвигать их на более позднее. Если человек получает недостаточно света утром, его естественный ритм может смещаться, хотя работа, учеба и другие обязанности все равно начинаются по привычному расписанию.

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В результате человеку бывает сложнее просыпаться в нужное время, а продолжительность сна может сокращаться. Расхождение между внутренними биологическими часами и социальным графиком называют "социальным джетлагом". Такое состояние, как и хронический дефицит сна, связывают с неблагоприятными последствиями для физического и психического здоровья.

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Чем отличается время восхода солнца зимой

Разница между двумя системами хорошо иллюстрируется примером Торонто. В начале января, когда восход солнца наступает позже всего, при постоянном стандартном времени солнце появляется примерно в 7:51, а при круглогодичном летнем времени — в 8:51.

Человек, который просыпается в семь утра, в обоих случаях может вставать ещё до рассвета. Однако при стандартном времени естественное утреннее освещение наступает на час раньше по показаниям часов, что лучше согласуется с типичным распорядком дня.

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При этом продолжительность светового дня не меняется: перевод стрелок лишь изменяет время, по которому люди ориентируются на рассвет и сумерки. Постоянное летнее время обеспечивает более светлые вечера, но зимой отодвигает утренний свет на более позднее время.

Может ли выбор времени влиять на настроение и психическое здоровье

Исследователи также рассмотрели связь между утренним освещением и сезонным аффективным расстройством — формой депрессии, которая у многих людей обостряется в осенне-зимний период. Одно из объяснений этого явления связано со сдвигом биологических часов из-за более позднего начала утреннего освещения.

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Светотерапия, во время которой человек получает яркий свет утром, может помогать настраивать циркадные ритмы на более раннее время. В то же время более поздний зимний восход солнца потенциально действует в противоположном направлении.

Особенно чувствительными к сдвигу биологических часов могут быть подростки и молодые люди. В этом возрасте естественные ритмы сна часто сдвигаются на более позднее время, из-за чего раннее начало занятий может затруднять полноценный отдых.

По мнению исследователей, одним из возможных решений могло бы стать более позднее начало занятий и работы. Дополнительную помощь может оказать более качественное освещение в помещениях в утренние часы.

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Почему постоянное летнее время также имеет сторонников

Несмотря на потенциальные преимущества стандартного времени для биологических ритмов, круглогодичное летнее время имеет свои аргументы в свою пользу. Прежде всего, оно позволяет дольше пользоваться естественным освещением после работы, проводить больше времени на свежем воздухе и общаться с близкими в светлые вечерние часы.

В то же время при стандартном времени зимой раньше наступают сумерки, а летом рассвет может быть настолько ранним, что некоторым людям сложнее заснуть без затемнения комнаты. Таким образом, каждый вариант имеет свои особенности, а ощутимый эффект зависит от широты, расположения населенного пункта в пределах часового пояса и привычного распорядка дня людей.

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Важное предостережение заключается в том, что значительная часть доказательств, проанализированных учеными, основана на наблюдениях и географических сравнениях. Такие данные помогают выявлять закономерности, но сами по себе не доказывают, что именно выбор времени вызывает определенные изменения в здоровье.

Какой вариант рекомендуют ученые

По итогам анализа исследователи отдают предпочтение постоянному стандартному времени, поскольку оно лучше согласуется с естественным циклом освещения и способствует получению утреннего света. По их мнению, это может помочь поддерживать более стабильные циркадные ритмы и уменьшать расхождение между биологическими потребностями организма и социальным расписанием.

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Если же правительства решат оставить летнее время на весь год, ученые советуют рассмотреть дополнительные меры: более позднее начало учебы и работы, лучшее освещение утром и систематическое наблюдение за показателями здоровья. В частности, важно отслеживать изменения продолжительности сна, распространенность зимних депрессивных симптомов, прогулов и дорожно-транспортных травм.

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