Группа студентов-историков в Британии во время своих первых археологических раскопок неожиданно нашла сокровища римских времен возрастом 2000 лет и даже больше. В частности, одна из студенток нашла часть золотой цепочки в таком прекрасном состоянии, что ее "можно носить даже сегодня". Также среди неожиданных находок – великолепно вырезанная инталия из сердолика, несколько свинцовых страниц "с загадочными надписями", изысканно украшенный римский военный инвентарь и прочее.

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Как рассказали в Ньюкаслском университете, находки сделали две группы первокурсников-историков, которые во время практики провели две недели на раскопках в Редсдейле. Это известная историкам долина на севере Англии, недалеко от всемирно известного Адрианова вала.

Неожиданные находки

Редсдейл историки называют "ключевым районом Римской Британии". Тем не менее ученые не ожидали каких-либо открытий и находок сокровищ. Дело в том, что исследователи и археологи Ньюкаслского университета ведут раскопки в Редсдейле с начала 1990-х годов, и историки предполагали, что большинство ценных находок там уже было сделано ранее.

В частности, сокровища и крупные по объему и значению находки в Редсдейле обнаруживали во время раскопок в 1992, 1998 и 2010 годах. Раскопки этого года, которые прошли летом 2026 года, проводили 52 студента-первокурсника.

Считалось, что это будет довольно рутинная практика. Студентам доверили раскопки остатков здания.

"Эти находки впечатляют не только своим качеством, но и историями, которые они рассказывают. Золотая цепочка, драгоценный камень-печать, керамика, украшенная брошь и прочее – они рассказывают о жизни людей и общества две тысячи лет назад. В сочетании со зданиями и промышленными объектами, которые раскапывает команда, они также помогают нам понять, как функционировала граница и как взаимодействовали римские и коренные общины", – говорит Ричард Карлтон, руководитель упомянутой группы студентов на раскопках.

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Не ожидала найти что-то подобное

В университете специалистов больше всего впечатлила находка студентки Элиз Заллу. Девушка нашла фрагмент римской золотой цепочки – и это произошло уже в первый день раскопок.

Как говорят специалисты, такое случается, но крайне редко. Обычно любым находкам предшествуют в лучшем случае недели, а чаще месяцы и даже годы кропотливой работы. Собственно, именно выдержке в работе и учат будущих историков на их первых практиках.

Главные истории дня

Хрупкая золотая цепочка имеет примерно 7 см в длину и сохранилась в таком прекрасном состоянии, что, будь она целой, ее можно было бы носить и сегодня.

"Находка золотой цепочки была поистине сюрреалистичной, особенно учитывая, что это был первый день моих первых в жизни раскопок. Но я вообще не ожидала найти что-то подобное за всю свою карьеру, поэтому это точно стало сюрпризом", – рассказывает Элиз Заллу.

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Цепочка изготовлена по технологии "петля в петлю", что является отличительной чертой высококачественного римского ювелирного искусства. Такие цепочки считаются римскими военными амулетами или специализированными украшениями того времени, которые принадлежали исключительно высокопоставленным офицерам.

Загадочные страницы

Отличилась и студентка Шеннон Вуд, которая нашла… кусок свинца. Это произошло в самый первый день работы на раскопках.

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При ближайшем рассмотрении кусок оказался несколькими смятыми свинцовыми страницами с латинскими надписями. Помимо надписей, там есть и торговая печать.

Археологи считают, что это какой-то документ, вероятнее всего, связанный с торговлей, налогообложением, собственностью или перемещением товаров через римскую военную сеть снабжения.

Хотя это может быть и просто письмо, исследователи не исключают. Более того, это может быть даже проклятие. По всей Римской империи люди "писали" (а на самом деле – выцарапывали) молитвы, жалобы, просьбы, а иногда даже проклятия на тонких листах свинца, прежде чем складывать их и помещать в священные места.

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Одежда кавалериста

Части "высокостатусной кавалерийской одежды" были найдены на второй день работ. Их нашла студентка Меган Поттер. Найденный римский военный инвентарь хорошо сохранился благодаря позолоте.

В частности, девушка нашла кавалерийскую подвеску. Это декоративное бронзовое крепление, которое когда-то крепилось либо к военному поясу, либо к конской сбруе, либо к нижней части ножен для меча. Артефакт выполнял исключительно декоративные функции – таким образом, можно быть уверенным, что он принадлежал не просто римскому кавалеристу, а кому-то из офицеров.

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Инталия с Юпитером

Прекрасно вырезанную инталия из сердолика нашли студентки Мейзи Вотмоу и Зои Юилл.

Инталии – это гравированные драгоценные камни, вставленные в кольца. Люди того времени использовали их как личные печати. Резные поверхности вдавливали в теплый воск для подтверждения подлинности документов и идентификации их владельцев.

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Находка Мейзи и Зои сделана из полированного оранжевого сердолика и изображает Юпитера, царя римских богов. Божество изображено со скипетром и миниатюрной фигуркой Победы, а у его ног сидит орел.

Как верховный бог Римской империи, Юпитер символизировал военную власть, императорское могущество и божественную защиту. Его изображения были популярны среди солдат, администраторов и состоятельных гражданских лиц по всей империи.

Другие находки

В целом в этом году первокурсникам посчастливилось найти "широкий спектр римских артефактов", включая монеты, наконечники копий, аксессуары для одежды и "керамику с многочисленными примерами римских граффити", нацарапанных на гончарных сосудах.

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Например, часть чаши, которую специалисты отнесли к самосской керамике. На чаше нацарапано имя Мартинус. Показательно, что – на нескольких других фрагментах керамики, найденных в этом сезоне, также было это имя.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее археологи обнаружили на небольшом японском острове остатки восьмиугольного сооружения, которое могло быть частью буддийской пагоды или другого религиозного здания. Находка датируется примерно XII веком и свидетельствует о возможном влиянии китайских архитектурных традиций на Японию.