Китай представил гигантского четырехметрового робота весом 1,2 тонны: что он умеет. Фото, видео

Китайская компания NeodraDynamics Robotics разработала и представила на международной промышленной выставке CIIF 2026 своего нового человекоподобного робота. Это четырехметровый гигант весом 1,2 тонны под названием Neo1. Робот пока не умеет говорить и вообще не обладает интеллектом, даже сетевым искусственным. Но при соответствующем программировании он способен своими гидравлическими конечностями работать с грузами весом до 500 кг и "предназначен для сложных промышленных задач".

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По крайней мере, так утверждают его создатели. "Научно-фантастические механические машины официально перешли в промышленную реальность", – так они представили своего робота.

На что способен Neo1

Как утверждают в NeodraDynamics Robotics, их инженеры объединили электрические и гидравлические приводы – это якобы "обеспечивает возможность приложения значительных усилий с достаточно точным управлением движениями". То есть поднять и куда-то отнести какие-то тяжелые предметы и точно вставить их в соответствующие пазы.

В целом же робот пока "умеет" не так много. Умеет немного ходить и двигать конечностями и суставами. В спецификации указано, что "Neo1 имеет 41 степень свободы". В данном случае 41 – это число комбинаций этих движений различными частями тела.

Также в спецификации указано, что каждый гидравлический привод робота (их в нем 39) весит около 1 кг и способен создавать усилие, эквивалентное нескольким тоннам. "Общая грузоподъемность" обеих рук робота составляет всего 500 кг.

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Однако эти полтонны (или, конечно же, другие предметы меньшего веса) Neo1 может разместить с точностью до 0,005 мм!

Для чего это все

В NeodraDynamics Robotics считают, что потенциально Neo1 с его возможностями можно использовать для "сборочных работ, требующих точных движений при большой нагрузке".

Главные истории дня

Так, робот может работать со сложными промышленными компонентами, перемещать грузы в портах, помогать в горнодобывающей отрасли и выполнять несложные работы в зонах стихийных бедствий.

Еще одно возможное направление – обслуживание ядерных объектов. По словам компании, радиационно-стойкие гидравлические модули могут использоваться при работе с ядерным топливом и техническом обслуживании оборудования.

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Единственное, о чем не сказали производители, – это стоимость такого робота.

Другие китайские роботы

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Lightning, другой китайский робот-гуманоид, установил новый рекорд в беге на 100 метров, показав результат, превосходящий достижение Усейна Болта. Андроид от компании Honor преодолел дистанцию за 9,32 секунды во время тестовых соревнований перед Всемирными играми роботов-гуманоидов в Пекине.

А китайская компания Unitree Robotics представила нового человекоподобного робота, способного прыгать на высоту до 2 метров с места и разгоняться до 12,66 метра в секунду. Разработчики назвали свою машину "Суперменом" и заявляют, что по показателям вертикального прыжка и скорости бега она превосходит человеческие рекорды.