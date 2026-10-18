Китай представил гигантского четырехметрового робота весом 1,2 тонны: что он умеет. Фото, видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Где смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояВ Украине запустили серийное производство турбореактивных двигателей для дронов: раньше их не былоВ Украине запустили серийное производство турбореактивных двигателей для дронов: раньше их не былоВ Украине начался сезон опят: как отличить съедобные от ядовитых. ФотоВ Украине начался сезон опят: как отличить съедобные от ядовитых. Фото"Три минуты и все". Названа причина смерти знаменитого российского боксера-супертяжеловеса по прозвищу "Русский Тайсон""Три минуты и все". Названа причина смерти знаменитого российского боксера-супертяжеловеса по прозвищу "Русский Тайсон"В Молдове задержали двух украинских пограничников, которые преследовали мужчину через Днестр. ВидеоВ Молдове задержали двух украинских пограничников, которые преследовали мужчину через Днестр. Видео"В стране война, а вы таким позором занимаетесь": митингующим против Кличко выдавали деньги прямо рядом с акцией. Видео"В стране война, а вы таким позором занимаетесь": митингующим против Кличко выдавали деньги прямо рядом с акцией. ВидеоУкраинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный приборУкраинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор: какая ценаВ Карпаты пришла настоящая зима: снег засыпал горы Близница, Шпицы и Хомьяк. Фото и видеоВ Карпаты пришла настоящая зима: снег засыпал горы Близница, Шпицы и Хомьяк. Фото и видеоЕще одну жизнь унесла война: при выполнении боевого задания погиб воин из Яремче Василий Павлюк. ФотоЕще одну жизнь унесла война: при выполнении боевого задания погиб воин из Яремче Василий Павлюк. ФотоРоссия нанесла удар по жилому району Полтавы: повреждены четыре дома, один человек погибРоссия нанесла удар по жилому району Полтавы: повреждены четыре дома, один человек погиб

Китай представил гигантского четырехметрового робота весом 1,2 тонны: что он умеет. Фото, видео

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
icon 30
Китай представил гигантского четырехметрового робота весом 1,2 тонны: что он умеет. Фото, видео
В КНР создали человекоподобного робота. Источник: NeodraDynamics Robotic, коллаж OBOZ.UA

Китайская компания NeodraDynamics Robotics разработала и представила на международной промышленной выставке CIIF 2026 своего нового человекоподобного робота. Это четырехметровый гигант весом 1,2 тонны под названием Neo1. Робот пока не умеет говорить и вообще не обладает интеллектом, даже сетевым искусственным. Но при соответствующем программировании он способен своими гидравлическими конечностями работать с грузами весом до 500 кг и "предназначен для сложных промышленных задач".

По крайней мере, так утверждают его создатели. "Научно-фантастические механические машины официально перешли в промышленную реальность", – так они представили своего робота.

На что способен Neo1

Китай представил гигантского четырехметрового робота весом 1,2 тонны: что он умеет. Фото, видео

Neo1. Источник: NeodraDynamics Robotics

Как утверждают в NeodraDynamics Robotics, их инженеры объединили электрические и гидравлические приводы это якобы "обеспечивает возможность приложения значительных усилий с достаточно точным управлением движениями". То есть поднять и куда-то отнести какие-то тяжелые предметы и точно вставить их в соответствующие пазы.

Читайте также
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
icon 102
Приближается один из самых ярких метеорных потоков года: когда украинцы смогут увидеть пик метеорного потока Ориониды
icon 102
Приближается один из самых ярких метеорных потоков года: когда украинцы смогут увидеть пик метеорного потока Ориониды
Алина МилсентАлина Милсент
icon 1,0 т.
Солнечная система погибнет в 100 раз быстрее: учёные встревожили своим прогнозом
icon 1,0 т.
Солнечная система погибнет в 100 раз быстрее: учёные встревожили своим прогнозом
Елена БылимЕлена Былим
icon 5,2 т.
Летнее или зимнее время? Ученые сказали, что лучше для организма человека
icon 5,2 т.
Летнее или зимнее время? Ученые сказали, что лучше для организма человека

В целом же робот пока "умеет" не так много. Умеет немного ходить и двигать конечностями и суставами. В спецификации указано, что "Neo1 имеет 41 степень свободы". В данном случае 41 – это число комбинаций этих движений различными частями тела.

Также в спецификации указано, что каждый гидравлический привод робота (их в нем 39) весит около 1 кг и способен создавать усилие, эквивалентное нескольким тоннам. "Общая грузоподъемность" обеих рук робота составляет всего 500 кг.

Китай представил гигантского четырехметрового робота весом 1,2 тонны: что он умеет. Фото, видео

Neo1. Источник: NeodraDynamics Robotics

Однако эти полтонны (или, конечно же, другие предметы меньшего веса) Neo1 может разместить с точностью до 0,005 мм!

Для чего это все

В NeodraDynamics Robotics считают, что потенциально Neo1 с его возможностями можно использовать для "сборочных работ, требующих точных движений при большой нагрузке".

Китай представил гигантского четырехметрового робота весом 1,2 тонны: что он умеет. Фото, видео

Neo1. Источник: NeodraDynamics Robotics

Так, робот может работать со сложными промышленными компонентами, перемещать грузы в портах, помогать в горнодобывающей отрасли и выполнять несложные работы в зонах стихийных бедствий.

Еще одно возможное направление – обслуживание ядерных объектов. По словам компании, радиационно-стойкие гидравлические модули могут использоваться при работе с ядерным топливом и техническом обслуживании оборудования.

Китай представил гигантского четырехметрового робота весом 1,2 тонны: что он умеет. Фото, видео

Neo1. Источник: NeodraDynamics Robotics

Единственное, о чем не сказали производители, – это стоимость такого робота.

Другие китайские роботы

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Lightning, другой китайский робот-гуманоид, установил новый рекорд в беге на 100 метров, показав результат, превосходящий достижение Усейна Болта. Андроид от компании Honor преодолел дистанцию за 9,32 секунды во время тестовых соревнований перед Всемирными играми роботов-гуманоидов в Пекине.

А китайская компания Unitree Robotics представила нового человекоподобного робота, способного прыгать на высоту до 2 метров с места и разгоняться до 12,66 метра в секунду. Разработчики назвали свою машину "Суперменом" и заявляют, что по показателям вертикального прыжка и скорости бега она превосходит человеческие рекорды.

Похожие темы
роботнаукаКитайПроизводство
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться