Конец света начнется уже в ноябре 2026-го: ученые сказали, в какой стране есть шансы выжить

Еще в прошлом веке ученые предсказали, что конец света может наступить в следующем месяце – в ноябре 2026 года. Ученые полагали, что он будет связан с ростом численности населения Земли – начиная с 13 ноября 2026 года она может достичь критического предела.

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Об этом пишет UNILAD со ссылкой на научную статью под названием "Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года" ("Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026"). Она была опубликована 4 ноября 1960 года в журнале Science; авторами являются физик Хайнц фон Ферстер и его коллеги Патриция М. Мора и Лоуренс В. Амиот из Университета Иллинойса.

Они проанализировали демографические данные человечества со времен Римской империи до 1958 года и построили математическую кривую роста населения. Оказалось, что население Земли растет не просто в геометрической прогрессии, а ускоряется быстрее, чем экспонента (гиперболически).

"К этому моменту (13 ноября 2026 года – Ред.) численность человечества приблизится к бесконечности, если она будет расти так же, как росла в течение последних двух тысячелетий", – считали ученые.

Как говорил Ферстер журналу Time, именно в этот день N "количество "элементов", то есть людей, приближается к бесконечности, и разумное население самоуничтожается". "Наши праправнуки не умрут от голода. Их раздавят до смерти", – добавил он.

Где можно будет пережить конец света

Первым местом, где будут самые высокие шансы на выживание, является Австралия. К такому выводу пришел Флориан Ульрих Йен, ученый из FernUniversität в Хагене (Германия), который вместе со своей командой проанализировал места, оказавшиеся наиболее устойчивыми к глобальным катаклизмам, способным уничтожить более 10 % населения.

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В новом исследовании, опубликованном 23 августа в журнале Global Challenges, ученые проанализировали данные о продовольственной безопасности, биологическом оружии и вулканической активности, чтобы оценить глобальные катастрофические риски. Они также исследовали факторы, которые помогали сообществам противостоять этим рискам на протяжении истории.

"После анализа всех данных ответ стал очевидным: страны с ядерным потенциалом и высоким уровнем бедности показали худшие результаты, чем те, которые имели более эффективное управление, местное производство продуктов питания и находились подальше от регионов, где размещено ядерное оружие", – говорится в статье.

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Учитывая это, Австралия окажется лучшим местом в случае катастрофы, которая привела бы к значительному сокращению населения мира, поскольку она находится вдали от тех, кто может развязать ядерный конфликт. Кроме того, как страна, самостоятельно производящая продовольствие и обладающая развитой энергетической инфраструктурой, она является очевидным выбором для попытки выжить во время апокалипсиса.

Согласно исследованию, следующими лучшими местами являются Аргентина, Бразилия и Новая Зеландия. Однако первые две страны проигрывают из-за того, что там наблюдается высокий уровень социального неравенства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее южноафриканский пастор Джошуа Млакелла заявил, что вознесение верующих наступит 12 или 13 октября, назвав эти даты якобы точным временем библейского события. Это было уже не первое подобное пророчество проповедника – в сентябре 2025 года из-за его ошибочного прогноза "конца света" сотни людей продали имущество и уволились с работы.