Долгое время считалось, что внешние планеты-гиганты Солнечной системы просуществуют практически вечно. Новое численное исследование, проведенное командой ученых из Калифорнийского технологического института, полностью меняет представление о финале Солнечной системы

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Как выяснилось, ее распад может произойти в разы быстрее, чем предполагали предыдущие модели. Об этом пишет портал AAS Nova.

От опасений Ньютона до "вечной" стабильности

Еще Исаак Ньютон предполагал, что гравитационные взаимодействия между Солнцем и Юпитером со временем дестабилизируют орбиты планет. Однако современные вычислительные исследования долгое время опровергали эту гипотезу.

Классические модели показывали: когда Солнце начнет раздуваться, превращаясь в красного гиганта, и начнет терять массу, большие полуоси орбит планет расширятся примерно в два раза. Несмотря на это, орбиты гигантских планет должны были оставаться стабильными на протяжении фантастических квинтиллион (1000000000000000000) лет, что превышает возраст Вселенной, и даже с учетом вероятных столкновений с другими звездами сохранялись бы еще 30-100 миллиардов лет.

В чем ошибались предыдущие модели

Ключевой изъян прошлых расчетов заключался в одном упрощении: потерю массы Солнцем моделировали как плавный, непрерывный процесс. При таком сценарии даже асимметричные выбросы сглаживались и компенсировали друг друга, оставляя систему в покое.

В действительности звезды на этапе красного гиганта ведут себя иначе. Они подвергаются взрывным, случайным выбросам массы. Каждая такая вспышка создает мощный толчок, задающий планетам импульс скорости и резко меняющий динамику их движения.

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Опасные импульсы и роковые резонансы

Астрономы смоделировали поведение внешней части Солнечной системы с учетом этих случайных импульсов и установили, что судьба планет напрямую зависит от массы каждого отдельного выброса.

В частности, при крупных выбросах внешняя Солнечная система гарантированно дестабилизируется всего за миллиарды лет.

Главный и самый тревожный вывод исследователей касается реальных характеристик нашего светила. Наблюдательные данные и модели звездных выбросов указывают на то, что будущая масса импульсов Солнца составит порядка 200 секстиллионов тонн.

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При таких мощных толчках катастрофические процессы начнутся еще до того, как Солнце окончательно превратится в белого карлика. Около 40% симуляций показывают разрушение или сильнейшее рассеяние орбит гигантов прямо во время фазы красного гиганта. Примерно 90% систем полностью разрушаются в течение 3 миллиардов лет.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает развертывать противоспутниковую систему "Нудоль", которую Москва планирует использовать именно для поражения низкоорбитальных спутников. Несмотря на западные санкции, российский оборонно-промышленный комплекс привлекает импортные материалы и компоненты, необходимые для производства этого оружия.