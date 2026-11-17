Знаменитая терракотовая армия Китая на протяжении десятилетий остается одной из величайших археологических загадок древнего мира. Тысячи глиняных воинов, созданных более 2200 лет назад, должны были сопровождать первого императора Китая в загробной жизни.

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Долгое время считалось, что над масштабным проектом работали преимущественно взрослые мужчины, однако новое исследование поставило эту версию под сомнение. Отпечатки пальцев, сохранившиеся на древних скульптурах, помогли ученым выяснить, кто на самом деле мог участвовать в их изготовлении, пишет издание IFLScience.

Как нашли терракотовую армию

Терракотовую армию случайно обнаружили китайские фермеры в 1970-х годах неподалеку от города Сиань в провинции Шэньси. Скульптуры были похоронены в комплексе гробниц Цинь Шихуанди – первого императора Китая, который в 221 году до нашей эры объединил враждующие государства и основал династию Цинь.

За последние пять десятилетий археологи исследовали значительную часть погребального комплекса и нашли более 8000 глиняных фигур в натуральную величину. Среди них – воины разных воинских подразделений, боевые кони, лучники, генералы, акробаты, чиновники и изображения животных.

Особенность армии заключается в том, что скульптуры не являются одинаковыми копиями. У каждой фигуры собственные черты лица, выражение и характерные детали. Создание такого количества уникальных изделий требовало огромного количества рабочей силы и сложной организации производства.

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Отпечатки пальцев раскрыли неожиданные подробности

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Cultural Heritage, помогло лучше понять, кто работал над созданием терракотовой армии. Археологи обратили внимание на отпечатки пальцев, сохранившиеся на поверхности десятков глиняных скульптур на протяжении более 2200 лет.

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Ученые проанализировали 79 таких отпечатков. Результаты показали, что примерно 45% принадлежали взрослым мужчинам, чуть меньше 33% – взрослым женщинам, а остальные 22% – детям в возрасте до 15 лет.

Это открытие свидетельствует о том, что к изготовлению знаменитых фигур могли привлекать представителей разных возрастных групп и полов. Вероятно, в мастерских, организованных государством во времена династии Цинь, мужчины, женщины и дети работали вместе. Младшие участники могли выполнять вспомогательные задания или обучаться ремеслу у опытных мастеров.

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Несмотря на интересные результаты, определить возраст и пол людей по древним отпечаткам оказалось непросто. В частности, ширина папиллярных линий на пальцах подростков и взрослых женщин может быть очень похожей. Кроме того, при обжиге глина уменьшается в размерах, что также влияет на точность измерений.

Исследователи обращают внимание еще на одно важное обстоятельство: приведенные проценты относятся к количеству отпечатков, а не отдельных работников. Один человек мог оставить на скульптурах много следов, поэтому по этим данным невозможно точно определить, сколько именно мужчин, женщин и детей участвовали в работе.

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Также существует предположение, что дети, только начинавшие обучаться ремеслу, могли чаще оставлять заметные отпечатки. Опытные мастера, напротив, уже могли знать, как разглаживать поверхность глины, чтобы не оставлять следов. Поэтому доля детских отпечатков в исследованной выборке может быть несколько завышена.

За созданием терракотовой армии мог стоять принудительный труд

Открытие того, что в работе участвовали женщины и дети, не означает, что древние мастерские были местом равноправного сотрудничества. Исследователи подчеркивают, что масштабное строительство, скорее всего, велось в условиях строгой иерархии и принудительного труда.

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Исторические документы времен династии Цинь свидетельствуют, что к государственным работам могли привлекать рабов и детей. Также сохранились записи о женщинах, осужденных за преступления и направленных на выполнение государственных задач.

Дополнительные свидетельства нашли непосредственно возле погребального комплекса. Археологи обнаружили более десятка железных ошейников и кандалов для ног. Эти предметы могут указывать на то, что принуждение и подчинение были связаны с организацией работ над масштабным проектом.

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Таким образом, новое исследование не только расширило представления о людях, создававших терракотовую армию, но и напомнило о сложных условиях, в которых могли работать древние мастера. За величественными памятниками истории часто стоит тяжелый труд тысяч обычных людей, чьи имена и судьбы остались неизвестными.

OBOZ.UA писал ранее, что в Китае среди фигур Терракотовой армии была найдена статуя генерала.