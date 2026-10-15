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Экспедиции в дальний космос: астронавт украинского происхождения провел первые эксперименты на МКС. Фото и видео

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
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Экспедиции в дальний космос: астронавт украинского происхождения провел первые эксперименты на МКС. Фото и видео
Астронавт Джошуа Кутрик. Источник: NASA

Астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик, имеющий украинское происхождение, 1 октября прибыл на Международную космическую станцию (МКС) в составе миссии SpaceX Crew-13. Он уже приступил к проведению многочисленных научных экспериментов изсвоего списка заданий, некоторые из которых были разработаны канадскими учеными.

Среди них – смягчение последствий микрогравитации для человеческого организма, в частности потери костной и мышечной массы. Об этом Кутрик рассказал во время пресс-конференции с орбиты 13 октября.

Также на борту МКС изучают влияние микрогравитации на равновесие, зрение и психологическое здоровье астронавтов. Среди других экспериментов, о которых упомянул Кутрик, – мониторинг общего состояния здоровья космонавтов во время длительных космических миссий с помощью носимых устройств и исследование психологических аспектов космических полетов.

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Экспедиции в дальний космос: астронавт украинского происхождения провел первые эксперименты на МКС. Фото и видео

Джошуа Кутрик на МКС. Источник: Скриншот видео

В целом целью миссии является обеспечение будущих полетов на Луну и Марс, а также улучшение качества жизни на Земле.

Астронавт объяснил, что переход от земной гравитации к космической микрогравитации является одной из самых серьезных проблем для дальних космических путешествий, поскольку такие переходы существенно влияют на человеческий организм. Длительное пребывание в условиях микрогравитации может привести к быстрой потере мышечной массы и снижению плотности костной ткани. Это затрудняет возвращение людей на Землю, поскольку им приходится заново адаптироваться к силе притяжения планеты.

"Я взвесился после первой недели здесь и похудел примерно на пять фунтов. Теперь мы надеемся восполнить эту потерю с помощью питания, фитнес-режима и т. д.", – сказал Кутрик журналистам.

Экспедиции в дальний космос: астронавт украинского происхождения провел первые эксперименты на МКС. Фото и видео

Джошуа Кутрик. Источник: astro_kutryk/Instagram; Canadian Space Agency

По словам канадца, для него самые большие вызовы, связанные с жизнью в космосе, заключаются в том, чтобы разобраться, как делать такие элементарные вещи, как есть и спать.

Наградой за это для Кутрика стало знакомство с новой средой МКС и наблюдение за одним удивительным зрелищем следом за другим, в частности за ярким северным сиянием, которое экипаж видел в выходные.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября стартовала очередная пилотируемая миссия компании SpaceX по программе коммерческих полетов NASA Crew-13, в рамках которой четверо астронавтов отправились на Международную космическую станцию. Одним из них стал астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик, имеющий украинское происхождение.

Общаясь с медиа, Кутрик рассказал, что на МКС с ним будут старые карманные часы, которые его прадед привез из Украины в Канаду в начале 1900-х годов.

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МКСкосмосКанадаSpaceX
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