Чем больше – тем лучше: учёные выяснили, как наличие кошек связано со счастьем населения

Учёные обнаружили положительную связь между количеством кошек на 10 тысяч жителей и уровнем национального счастья. В то же время распространённость острой формы заражения Toxoplasma gondii, которую определяли по антителам IgM, была связана с более низкими показателями счастья.

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Результаты исследования опубликованы 30 сентября 2026 года в журнале PLOS One. Исследование провели учёные из Мексики, Финляндии, Латвии и США. Они сравнили показатели счастья, плотность популяции кошек, ВВП на душу населения, уровень доходов, расходы на здравоохранение и распространенность антител к Toxoplasma gondii.

Связь с благосостоянием

Как показал анализ, более богатые страны в целом имели более высокие показатели счастья, большие расходы на медицину и большее количество кошек в расчете на население. Количество кошек также было тесно связано с уровнем доходов и ВВП.

В то же время исследователи получили неожиданный результат в отношении токсоплазмоза. В странах, где кошек было больше, распространенность антител IgG к Toxoplasma gondii была ниже, хотя эта связь оказалась слабее и статистически незначимой.

Ученые предполагают, что в более богатых странах кошек чаще содержат в помещении, кормят готовыми кормами и регулярно показывают ветеринарам. Это может снижать вероятность заражения паразитом. Однако авторы подчеркивают, что характер исследования не позволяет установить причину таких взаимосвязей.

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Что показали данные

Для оценки счастья исследователи использовали данные рейтинга за 2025 год, который основывался на средних показателях за 2022–2024 годы. В нем учитывались, в частности, ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, свобода выбора, щедрость населения и восприятие коррупции.

Украина в этом рейтинге получила 4,87 балла по приведенным в исследовании данным, тогда как среднемировой показатель составил 5,57.

В корреляционном анализе национальное счастье имело положительную связь с количеством кошек, ВВП, уровнем доходов и расходами на здравоохранение. В то же время показатели IgM и IgG к Toxoplasma gondii были связаны со снижением уровня счастья.

Главные истории дня

Отдельно ученые отметили, что данные о токсоплазмозе были получены преимущественно по показателям среди беременных женщин. Поэтому они могут не в полной мере отражать распространенность инфекции среди всего населения.

Авторы также подчеркнули ограничения исследования. Исследование носило корреляционный характер и не позволяет делать выводы о причинно-следственной связи между количеством кошек, токсоплазмозом и счастьем людей.

В предыдущих исследованиях, на которые ссылаются авторы, владельцев кошек и собак также связывали с лучшим сохранением когнитивных способностей с возрастом. В то же время владельцы собак в таких работах отличались от владельцев кошек по некоторым психологическим характеристикам.

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