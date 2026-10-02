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Чем больше – тем лучше: учёные выяснили, как наличие кошек связано со счастьем населения

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read3 мин
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Чем больше – тем лучше: учёные выяснили, как наличие кошек связано со счастьем населения
Кот манчкин.
Источник: Pexels

Учёные обнаружили положительную связь между количеством кошек на 10 тысяч жителей и уровнем национального счастья. В то же время распространённость острой формы заражения Toxoplasma gondii, которую определяли по антителам IgM, была связана с более низкими показателями счастья.

Результаты исследования опубликованы 30 сентября 2026 года в журнале PLOS One. Исследование провели учёные из Мексики, Финляндии, Латвии и США. Они сравнили показатели счастья, плотность популяции кошек, ВВП на душу населения, уровень доходов, расходы на здравоохранение и распространенность антител к Toxoplasma gondii.

Связь с благосостоянием

Как показал анализ, более богатые страны в целом имели более высокие показатели счастья, большие расходы на медицину и большее количество кошек в расчете на население. Количество кошек также было тесно связано с уровнем доходов и ВВП.

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В то же время исследователи получили неожиданный результат в отношении токсоплазмоза. В странах, где кошек было больше, распространенность антител IgG к Toxoplasma gondii была ниже, хотя эта связь оказалась слабее и статистически незначимой.

Ученые предполагают, что в более богатых странах кошек чаще содержат в помещении, кормят готовыми кормами и регулярно показывают ветеринарам. Это может снижать вероятность заражения паразитом. Однако авторы подчеркивают, что характер исследования не позволяет установить причину таких взаимосвязей.

Что показали данные

Для оценки счастья исследователи использовали данные рейтинга за 2025 год, который основывался на средних показателях за 2022–2024 годы. В нем учитывались, в частности, ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, свобода выбора, щедрость населения и восприятие коррупции.

Украина в этом рейтинге получила 4,87 балла по приведенным в исследовании данным, тогда как среднемировой показатель составил 5,57.

В корреляционном анализе национальное счастье имело положительную связь с количеством кошек, ВВП, уровнем доходов и расходами на здравоохранение. В то же время показатели IgM и IgG к Toxoplasma gondii были связаны со снижением уровня счастья.

Отдельно ученые отметили, что данные о токсоплазмозе были получены преимущественно по показателям среди беременных женщин. Поэтому они могут не в полной мере отражать распространенность инфекции среди всего населения.

Авторы также подчеркнули ограничения исследования. Исследование носило корреляционный характер и не позволяет делать выводы о причинно-следственной связи между количеством кошек, токсоплазмозом и счастьем людей.

В предыдущих исследованиях, на которые ссылаются авторы, владельцев кошек и собак также связывали с лучшим сохранением когнитивных способностей с возрастом. В то же время владельцы собак в таких работах отличались от владельцев кошек по некоторым психологическим характеристикам.

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