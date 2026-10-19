Существовала ли когда-нибудь гора более высокая, чем Эверест? Ученые дали ответ

Чтобы образовались горные вершины, способные достигать головокружительной высоты, требуются колоссальные силы. И едва ли какие-либо геологические процессы могут сравниться по масштабу со столкновением континентальных плит.

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Именно в результате таких столкновений возникли одни из крупнейших и самых высоких горных систем планеты, в частности Эверест и другие вершины Гималаев. Но могла ли когда-то существовать гора, превышающая Эверест, высота которого составляет 8849 метров над уровнем моря? Как пишет издание Live Science, однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Тем не менее геологические данные позволяют предположить, где могли располагаться самые высокие горные вершины далекого прошлого.

У геологов нет достаточно подробных данных, чтобы определить точную высоту самой высокой вершины, существовавшей сотни миллионов лет назад. "К сожалению, мы никогда не сможем восстановить картину с такой детализацией", – пояснил Live Science Алан Коллинз, профессор геологии Университета Аделаиды в Австралии.

Однако остаточные отложения, сохранившиеся в земной коре, содержат свидетельства об огромных древних горных массивах, их вершинах и снежных шапках. Исследуя эти породы, ученые выясняют, на какую глубину когда-то достигала кора в определенных местах. Это помогает оценить, какой высоты могли достигать древние горы.

Горы – это участки континентальной коры, приподнятые в результате медленного столкновения тектонических плит. Земная кора имеет значительную массу, а ее толща намного больше той части, которую мы видим на поверхности. Даже самые высокие вершины, такие как Эверест, опираются на глубокие корневые части коры. Когда породы поднимаются, образуя горы, остальные их массы погружаются глубоко под поверхность. Коллинз и Цзи Чжу, геохимик из австралийского Университета Кертина, сравнивают горы с айсбергами: над поверхностью видна лишь небольшая часть их общего объема. "Можно предположить, что самая высокая гора располагалась там, где земная кора имела глубокие корни", – сказал Чжу в комментарии изданию.

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По оценкам геологов, толщина коры под Гималаями достигает примерно 80 километров. Для сравнения: высота Эвереста составляет около 9000 метров. Таким образом, самая высокая гора мира над уровнем моря соответствует лишь примерно 14 % толщины массива пород, частью которого она является. В то же время высота гор не может расти бесконечно: в конце концов их масса становится настолько большой, что они начинают разрушаться под собственным весом.

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Гималаи начали формироваться примерно 50–40 миллионов лет назад в результате столкновения Индийской и Евразийской континентальных плит. В геологическом масштабе это относительно молодой горный хребет, и именно его молодость отчасти объясняет, почему его вершины до сих пор такие высокие. Высокие, острые горы быстро разрушаются под действием эрозии, но Гималаи продолжают расти, поскольку плиты продолжают сближаться.

Подобные столкновения континентов происходили на Земле много раз. Например, около 650 миллионов лет назад начал формироваться древний горный пояс, известный как Трансгондванский супергорный пояс. Он возник в результате столкновения Африки и Южной Америки с Аравией, Индией, Австралией и Антарктидой, что в конечном итоге привело к образованию суперконтинента Гондвана.

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Впоследствии Гондвана распалась, однако следы древних гор сохранились на территориях современной южной Индии, Шри-Ланки, Танзании и Кении. По оценкам исследователей, этот горный пояс мог втрое превышать по длине Гималаи. "Если пройтись по этим местам, можно увидеть породы, которые когда-то залегали у подножия этого горного пояса", – рассказал Коллинз. В среднем земная кора здесь глубже, чем под Гималаями. "Мы считаем, что по масштабу этот пояс был как минимум сопоставим с Гималаями, а возможно, и больше", – отметил ученый.

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Строение коры в этих регионах также позволяет оценить высоту древних гор. Несмотря на примерно полмиллиарда лет эрозии, отдельные участки пород достигают глубины 30 километров. "Когда-то они, вероятно, находились примерно посередине коры глубиной 60 километров", – пояснил Коллинз. Это означает, что горы, возвышавшиеся над таким основанием, могли достигать высоты Эвереста или даже превышать ее.

В Гималаях самые высокие вершины расположены вблизи края Тибетского нагорья – самого высокого крупного плато на планете, средняя высота которого составляет около шести километров над уровнем моря. По предположению Коллинза, подобное нагорье могло существовать и в районе современного южного Мадагаскара. Тогда его край мог охватывать восток Мадагаскара, южную Индию и восточную Антарктиду.

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Еще одним кандидатом на роль горной системы с самыми высокими вершинами являются горы, сформированные во время Гренвильского орогенеза. Этот процесс начался примерно 1,3 миллиарда лет назад и был связан с образованием суперконтинента Родиния. Остатки древнего горного пояса можно увидеть на территории юго-востока канадской провинции Онтарио и северо-запада американского штата Вермонт. В то же время об этих исчезнувших горах известно значительно меньше. Некоторые исследователи считают, что они не могли быть такими высокими, как Трансгондванский пояс или Гималаи, отметил Коллинз.

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Еще более древние горы могли возникнуть примерно два миллиарда лет назад, когда формировался суперконтинент Нуна, известный также под названием Колумбия. О существовании поистине гигантского горного пояса свидетельствуют результаты исследования Чжу: ученый изучал состав кристаллов циркона, сохранившихся в коре под местом, где когда-то простирались эти горы.

Если же заглянуть еще дальше в прошлое, картина становится значительно менее понятной. Когда Земля была горячее, горы, вероятно, не могли достигать такой высоты, как позже, ведь нагретая земная кора способна выдерживать меньшую нагрузку. По словам Коллинза, стабильные континентальные плиты и породы начали формироваться лишь около четырех миллиардов лет назад, а на появление крупных континентов ушло еще сотни миллионов лет.

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В настоящее время Чжу считает наиболее вероятными кандидатами на звание горных систем с самыми высокими вершинами в истории Земли горы Нуни, Трансгондванский пояс и Гималаи. Однако определить конкретную вершину, которая была самой высокой за всю историю планеты, с помощью современных научных методов, вероятно, невозможно. "Этот вопрос остается открытым", – подытожил Чжу.

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