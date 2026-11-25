Расселение Homo sapiens по Европе, вероятно, стало одним из главных факторов вымирания неандертальцев. Новое компьютерное моделирование показало, что по мере роста численности современных людей риск исчезновения неандертальцев резко возрастал.

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О результатах исследования, опубликованного в журнале Science Advances, пишет Phys.org. Последние неандертальцы исчезли в Европе примерно тогда, когда по континенту распространялся наш вид, и ученые проверили, были ли эти события связаны.

Могло ли изменение климата само уничтожить неандертальцев

Марко Видаль-Кордаско из Кантабрийского университета в Испании и его коллеги создали компьютерную модель доисторической Европы. На основе данных о климате того времени и популяциях животных они оценили, сколько пищи было доступно неандертальцам в разных частях континента.

Команда провела тысячи симуляций, меняя климатические условия и численность популяций. Исследователи сравнили сценарии с Homo sapiens и без него, чтобы отделить влияние климата от последствий появления и расселения современных людей.

Изменения климата сокращали запасы пищи, и в некоторых регионах группы неандертальцев исчезали. Однако одного лишь изменения климата в большинстве симуляций было недостаточно для вымирания всего вида. Когда популяции Homo sapiens оставались небольшими, неандертальцы выживали в 98% симуляций.

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Как расселение Homo sapiens влияло на выживание неандертальцев

Когда численность современных людей росла, одни группы неандертальцев выдерживали это давление дольше других. В модели дольше выживали группы, которые могли перемещаться и поддерживать контакт с соседями. Изолированные популяции исчезали быстрее.

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"Соответственно, связь между группами становится критическим фактором, влияющим на стабильность и сохранение популяции", – написали авторы исследования.

Одно из объяснений – конкуренция за пищу и другие ресурсы, усиливавшая давление на группы, уже страдавшие от нехватки еды. По мнению авторов, еще большую роль могли сыграть численность популяций и связи между ними: расселяясь по Европе, Homo sapiens могли помешать неандертальцам восстановить численность и вновь занять прежние территории. Для этого современным людям необязательно было обладать более высоким интеллектом или совершенными технологиями.

"Эти выводы подтверждают, что исчезновение неандертальцев и расселение H. sapiens были взаимосвязанными демографическими процессами", – отмечается в исследовании.

Также OBOZ.UA ранее писал, что неандертальцы могли скрещиваться с древними людьми.