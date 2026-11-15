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Почему уши с возрастом становятся больше? Объяснение ученых

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
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Профиль пожилого мужчины с отчетливо видимой ушной раковиной и удлиненной мочкой
Итальянские исследователи установили, что возрастное увеличение ушей особенно заметно у мужчин. Источник: Сгенерировано ИИ/OBOZ.UA

С возрастом уши людей действительно становятся больше: их растягивают сила тяжести и вес тканей, а соединительная ткань постепенно теряет эластичность. Из-за этого ушная раковина удлиняется и провисает.

Как объясняет IFLScience, эти возрастные изменения зафиксировали несколько исследований, проведенных в 1990-х годах. Ученые измеряли длину и окружность ушей, сравнивая показатели людей разного возраста.

Как меняются размеры ушей с годами

В исследовании 1997 года ученые Техасского технологического университета измерили окружность ушей у 100 молодых людей и сравнили результаты с измерениями старших участников. По их расчетам, окружность увеличивалась в среднем на 0,51 миллиметра в год. Это примерно пол сантиметра за десятилетие или 2,5 сантиметра за 50 лет.

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Друга работа, опубликованная в 1995 году в British Medical Journal под названием "Почему у старых мужчин большие уши?", охватила 206 пациентов в возрасте от 30 до 93 лет. В ней исследователи обнаружили, что длина уха увеличивалась примерно на 0,22 миллиметра в год. Этот показатель касается именно длины, тогда как в работе Техасского технологического университета измеряли окружность.

Вывод об увеличении ушей с возрастом подтвердили и итальянские ученые в исследовании 1999 года. Они также установили, что особенно заметны эти изменения у мужчин.

Сравнение двух ушных раковин со стрелкой, указывающей направление действия силы тяжести

В исследованиях отдельно измеряли длину уха и его окружность. Источник: Сгенерировано ИИ/OBOZ.UA

Что растягивает ушную раковину

Объяснение связано с механической нагрузкой на ткани. На наружное ухо постоянно действует сила тяжести, а жировая ткань мочки добавляет вес. С годами под этой нагрузкой уши провисают. В одной из научных работ механизм описан как длительное механическое натяжение ушной раковины из-за накопления жира на лице.

В то же время соединительная ткань теряет эластичность, а выработка коллагена замедляется. Ткани легче растягиваются, поэтому внешний вид уха постепенно меняется. Именно сочетание длительной нагрузки и возрастных изменений тканей объясняет заметное удлинение.

Восприятие длинных мочек зависит и от культуры. В некоторых традициях, где особенно почитают старший возраст, их считают признаком мудрости. Так, статуи Будды часто изображают с очень длинными мочками, которые якобы подчеркивают его мудрость.

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