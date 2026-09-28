Ученые из Канады обнаружили сразу два новых вида морских пауков в море Салиш, расположенном между канадской провинцией Британская Колумбия и американским штатом Вашингтон. Ученые назвали их Callipallene pilosuspedes и Tanystylum kiixin.

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В исследовании, опубликованном в журнале Organisms Diversity & Evolution, сообщается, что ранее неизвестные виды обладают уникальной анатомией. Они попали в поле зрения ученых во время погружений с аквалангом на глубину до 18 метров в период с сентября 2023 по август 2024 года.

Callipallene pilosuspedes

С латинского pilosus означает "волосатый", а pedes – "ноги". Паук-"волосатые ножки" имеет на нижней части лапок длинные изогнутые колючки, что и вдохновило первооткрывателей на его название.

У этого существа стройное тело, красные глаза, треугольный рот с тремя губами и когти. Также у Callipallene pilosuspedes есть подвижные овигеры (или яйценосные ножки) – специальные конечности, характерные для всех морских пауков. Самцы используют овигеры, чтобы собирать яйца у самок и вынашивать их на себе до вылупления.

Исследователи рассказали, что Callipallene pilosuspedes имеет "очень ловкие" яйценосные ножки с "гребнями", с помощью которых морской паук способен ухаживать за собой.

"Под микроскопом исследователи наблюдали, как животное обматывает придатки вокруг своих ног и использует прикрепленные гребневидные шипики для очистки", – сообщили в Университете Британской Колумбии (UBC), который проводил исследование.

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Tanystylum kiixin

Еще один новый вид – Tanystylum kiixin. Tany означает "длинный", а stylum – "столбик". Слово kiixin нельзя "расшифровать" столь однозначно. Это язык коренного народа, проживающего в Канаде недалеко от места находки. Kiixin произносится как "ки-хин" и наследует звук волн, разбивающихся о берег.

У морских пауков Tanystylum kiixin не такие подвижные и ловкие овигеры, как у Callipallene pilosuspedes. "Это лишает животное возможности эффективно ухаживать за собой", – говорится в исследовании Университета Британской Колумбии (UBC).

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Пауки-"длинные столбики" имеют брюшко в форме песочных часов, черные глаза и похожие на шишки когти на лапках.

Они являются паразитами, но и сами часто покрыты "собственными крошечными паразитами", добавили в UBC.

Что известно о морских пауках

Всего в разных уголках нашей планеты ученые описали почти 1400 видов морских пауков.

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Морские пауки – это отдельный класс морских членистоногих, который возник около 500 миллионов лет назад. Они могут ползать по океанскому дну или ходить по животным и растениям, а некоторые даже способны передвигаться по воде. Их размер может колебаться от менее чем сантиметра до 70 сантиметров, сообщает UBC.

Эти животные не являются настоящими пауками (но являются родственниками пауков, а также скорпионов и мечехвостов). У них четыре сегмента туловища и несколько пар длинных ног. Мелководные виды также часто имеют по четыре глаза.

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Обычно рот морских пауков больше, чем их тело, и они используют его для высасывания соков из мягкотелых беспозвоночных.

Как ранее писал OBOZ.UA, человечество до сих пор не знает точной глубины Мирового океана. Самая низкая точка находится в бездне Челленджера – самой глубокой известной части морского дна, расположенной на юге Марианской впадины (запад Тихого океана). Недавно японские ученые провели собственное исследование, которое продемонстрировало, почему установить абсолютно точную глубину настолько сложно.

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