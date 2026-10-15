Астрономы зафиксировали загадочный сигнал из пустого космоса: что это может быть

Необычный световой сигнал был зафиксирован в известном глубоком поле телескопа "Хаббл" в созвездии Печи, которое считается одной из наиболее подробно каталогизированных зон космоса. Астрономы обнаружили странную эмиссионную линию в ходе двух отдельных наблюдений с интервалом в три месяца, что исключает возможность обычного аппаратного сбоя.

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Однако на предыдущих снимках этого же участка, сделанных обоими телескопами, на этом месте абсолютно ничего не было. Пока у ученых нет единой и убедительной версии, которая бы полностью объясняла природу этого кратковременного мощного источника излучения, отмечает издание ScienceAlert.

Инновационный метод поиска скрытых объектов

Для обнаружения слабых и ранее незамеченных объектов команда ученых под руководством астрофизика Мейсона Хьюберти из Университета Миннесоты применила нестандартную методику спектроскопии. Вместо того чтобы наводить прибор Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec) на заранее известные галактики, исследователи открыли почти все затворы прибора, закрыв лишь те, которые закрывали известные объекты переднего плана.

Наблюдения проводились в августе и ноябре 2023 года под разными углами, что должно было отсеять любые оптические артефакты. Благодаря этой методике ученым удалось подтвердить наличие шести далеких галактик, однако седьмой зафиксированный сигнал оказался настоящей загадкой.

Загадочная спектральная линия и отсутствие аналогов

Обнаруженный сигнал представлял собой единичную яркую эмиссионную линию в ближнем инфракрасном диапазоне с длиной волны около 1,6 микрометра. Главная странность заключается в ее полной изолированности: она не сопровождалась никакими другими спектральными линиями, которые обычно присущи космическим телам. Кроме того, сигнал был достаточно ярким, чтобы его заметил телескоп во время предыдущих наблюдений, но при съемке в октябре 2022 года на этом месте ничего не было.

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Основные гипотезы о происхождении вспышки

Астрономы выдвинули четыре основных предположения относительно источника вспышки, однако ни одно из них полностью не соответствует имеющимся данным:

Дальняя галактика ранней Вселенной: подобное излучение с трудом прошло бы через нейтральный водород того периода и должно было бы проявиться раньше.

подобное излучение с трудом прошло бы через нейтральный водород того периода и должно было бы проявиться раньше. Современная галактика: в ее спектре обязательно должны были бы присутствовать другие дополнительные эмиссионные линии.

в ее спектре обязательно должны были бы присутствовать другие дополнительные эмиссионные линии. Вспышка сверхновой: взрыв звезды также сопровождается спектральными следами, которых в зафиксированном сигнале обнаружено не было.

взрыв звезды также сопровождается спектральными следами, которых в зафиксированном сигнале обнаружено не было. Разрушение звезды черной дырой: приливной разрыв может вызвать мощную отдельную линию без яркой галактики, но пока подтверждающих доказательств этого недостаточно.

Главные истории дня

Поскольку расширить представление об объекте с помощью одного лишь значения длины волны невозможно, ученые планируют провести дополнительные наблюдения.

OBOZ.UA писал, что ученые обнаружили планету, которая возрождалась из пепла.