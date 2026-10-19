Астрономы обнаружили планету с водой и погодными условиями, похожими на земные: где она находится

Астрономы обнаружили планету, которая немного напоминает Землю. На ней есть водяные облака и погода, отдаленно напоминающая земную.

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Эта планета – коричневый карлик – расположена в 70 триллионах километров от Земли, за пределами Солнечной системы. Подробности сообщает портал BGR.

Что известно

Недавно астрономы обнаружили, что одна из экзопланет (технически – коричневый карлик), о которой было известно и раньше, гораздо больше похожа на Землю, чем считалось до сих пор.

Речь идет о планете WISE 0855.

Этот коричневый карлик имеет водные облака, толщина которых меняется. А это указывает на то, что на планете меняется погода.

"WISE 0855 – эт о коричневый карлик размером с Юпитер, расположенный примерно в 7,5 световых лет от нас. Запечатленный еще в 2010 году с помощью широкополосного инфракрасного обзорного телескопа (WISE), он был официально открыт Кевином Луманом в 2014 году при анализе данных... Недавние наблюдения выявили гораздо больше, в том числе структуры воды и облачного покрова", – говорится в материале.

Команда обсерватории Стюарда Университета Аризоны, ответственная за последние открытия, использовала инфракрасную обсерваторию космического телескопа имени Джеймса Уэбба для наблюдения за коричневым карликом в течение 11 часов. В течение этого времени они собирали спектр света каждые 15 минут.

Своими выводами ученые поделились в исследовании, опубликованном в The Astronomical Journal.

С помощью JWST команда обсерватории Стюарда заметила, как облака появляются и рассеиваются в фокусе, изменяясь со временем по мере вращения WISE 0855 – хотя все происходит несколько иначе, чем при простых изменениях погоды на Земле, поскольку атмосфера содержит газы, поднимающиеся из глубин.

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"В конечном итоге WISE 0855, вероятно, не является пригодным для жизни миром и, скорее всего, гораздо больше похож на Юпитер, чем на Землю. Кроме того, коричневые карлики, такие как WISE 0855, не считаются настоящими планетами", – пишет издание.

Ученые уже обнаруживали облака на других планетах, в частности, они появляются на Марсе ночью. В то же время в случае с WISE 0855 важно то, что он находится примерно в 70 триллионах километров от Земли, что с космической точки зрения относительно близко.

"Для сравнения: с астрономической точки зрения ближайшей к Земле звездной системой является Проксима Центавра, которая находится примерно в 4,25 световых годах от нас. Расстояние до WISE 0855 ставит ее примерно в тот же район – всего на 3,25 световых лет дальше, чем Проксима", – пояснили авторы материала.

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Это самый холодный коричневый карлик из когда-либо открытых.

"Еще одним примечательным моментом является то, что космический телескоп имени Джеймса Уэбба смог обнаружить облака, их движение и общий состав, что позволило проводить настоящие наблюдения. Это первый случай, когда такая команда смогла подтвердить наличие водных облаков, а также наблюдать, как они фактически становятся гуще и реже. Одна из исследовательниц команды обсерватории Стюарда, Бриттани Майлз, лучше всех выразила эту мысль. До появления "Джеймса Уэбба" астрономы и исследователи имели доступ лишь к фотометрическим технологиям, которые "смешивали влияние облаков, химического состава и температуры воедино". Теперь все эти свойства можно различить и наблюдать. Это также помогло команде лучше понять WISE 0855 и ее фактический состав по сравнению с предыдущими исследованиями", – резюмирует издание.

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