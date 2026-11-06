Астрономы обнаружили самую старую из виденных галактик, но впоследствии она сдвинулась с места: чем это может быть на самом деле

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКакие зарплаты платят в НафтогазеВ "Нафтогазе" больше миллиона в месяц платят не только главе: OBOZ.UA узнал о космических зарплатах даже в филиале в ЕгиптеВалютный миллионер в Киевском центре занятостиВалютный миллионер в Киевском центре занятости: чем владеет и сколько зарабатывает семья Дмитрия Новицкого"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сети"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сетиТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денегТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денегБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняЧетыре армии РФ против десантников Апостола: спикер Генштаба рассказал, как ДШВ срывают российские планы наступленияЧетыре армии РФ против десантников Апостола: спикер Генштаба рассказал, как ДШВ срывают российские планы наступленияПоверхность озера Синевир уменьшилась в два раза: в нацпарке объяснили, что происходит. Фото и видеоПоверхность озера Синевир уменьшилась в два раза: в нацпарке объяснили, что происходит. Фото и видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Астрономы обнаружили самую старую из виденных галактик, но впоследствии она сдвинулась с места: чем это может быть на самом деле

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
549
Астрономы обнаружили самую старую из виденных галактик, но впоследствии она сдвинулась с места: чем это может быть на самом деле
Иллюстративное изображение галактики. Источник: unsplash.com/@nasa

Астрономы с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба обнаружили загадочный объект, который поначалу мог изменить представления о раннем развитии Вселенной. Его назвали Capotauro, и исследователи предположили, что это галактика, свет которой начал путь к Земле всего через 100 миллионов лет после Большого взрыва.

Однако новое исследование показало, что объект изменил свое положение на небе, что поставило под сомнение его космический возраст и природу. Теперь ученые склоняются к версии, что перед ними не далекая галактика, а очень холодный коричневый карлик внутри нашей Галактики, пишет IFLScience.

Capotauro мог стать древнейшей галактикой во Вселенной

Исследователи предполагали, что наблюдают свет галактики, который начал свой путь всего через 100 миллионов лет после Большого взрыва.

Если бы это оказалось правдой, существующие модели формирования звезд и эволюции Вселенной пришлось бы полностью пересмотреть. Однако определение расстояний в далеких уголках космоса остается сложной задачей, поскольку астрономы опираются только на анализ длительного красного смещения света. Исследование опубликовано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Читайте также
Елена БылимЕлена Былим
2,6 т.
Ученые искали внеземную жизнь и наткнулись на странный сигнал: что о нем известно
2,6 т.
Ученые искали внеземную жизнь и наткнулись на странный сигнал: что о нем известно
Елена БылимЕлена Былим
4,6 т.
Как часто нужно стирать постельное белье: ответ ученых
4,6 т.
Как часто нужно стирать постельное белье: ответ ученых
Елена БылимЕлена Былим
978
Регулярно дотрагиваетесь: ученые рассказали, какая повседневная вещь самая грязная
978
Регулярно дотрагиваетесь: ученые рассказали, какая повседневная вещь самая грязная

Ситуация изменилась, когда команда исследователей из Эдинбургского университета сравнила снимки телескопа, сделанные с интервалом в несколько лет. Ученые заметили, что объект Capotauro незначительно сместился на 0,13 угловой секунды. Загадочная аномалия подтвердила, что тело расположено гораздо ближе, чем считалось ранее. Настолько далекая галактика просто не могла бы демонстрировать заметное для наблюдателя с Земли собственное движение.

Резкий обрыв в длине волн света, который сначала приняли за поглощение водородом в ранней Вселенной, на самом деле оказался результатом других физических процессов. Похожий спектральный след могут оставлять холодные космические объекты, из-за чего их легко перепутать с древнейшими звездными системами.

Астрономы обнаружили самую старую из виденных галактик, но впоследствии она сдвинулась с места: чем это может быть на самом деле

JWST заметил самую старую галактику в ранней Вселенной. Источник: Giuseppe Capriotti & Giovanni Gandolfi. NASA/ESA/CSA/JWST/CEERS (PI: Steven Finkelstein)

Истинная природа аномального объекта

Последние данные свидетельствуют, что загадочный объект – очень холодный коричневый карлик спектрального класса Y, расположенный в пределах нашей Галактики. По предварительным оценкам, эта субзвездная структура находится на расстоянии примерно 2400 световых лет от Земли. Это делает ее одним из самых удаленных известных объектов такого типа.

Температура поверхности находки составляет ориентировочно 77 градусов по Цельсию, хотя она может оказаться еще холоднее и располагаться немного ближе. Подобные объекты занимают промежуточное положение между самыми тяжелыми планетами-гигантами и самыми маленькими полноценными звездами.

Ученые подчеркивают важность учета характеристик холодных коричневых карликов при поиске ультрадалеких галактик в будущем. Полученный опыт поможет избежать подобных ошибок при анализе новых данных с орбитальных телескопов.

OBOZ.UA писал ранее, что ученые обнаружили галактику в созвездии Эридана, имеющую линзовидную форму.

Похожие темы
наукагалактикаисследованиекосмосВселеннаяастрономияТелескоп Джеймса Уэбба
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!