Астрономы обнаружили самую старую из виденных галактик, но впоследствии она сдвинулась с места: чем это может быть на самом деле

Астрономы с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба обнаружили загадочный объект, который поначалу мог изменить представления о раннем развитии Вселенной. Его назвали Capotauro, и исследователи предположили, что это галактика, свет которой начал путь к Земле всего через 100 миллионов лет после Большого взрыва.

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Однако новое исследование показало, что объект изменил свое положение на небе, что поставило под сомнение его космический возраст и природу. Теперь ученые склоняются к версии, что перед ними не далекая галактика, а очень холодный коричневый карлик внутри нашей Галактики, пишет IFLScience.

Capotauro мог стать древнейшей галактикой во Вселенной

Исследователи предполагали, что наблюдают свет галактики, который начал свой путь всего через 100 миллионов лет после Большого взрыва.

Если бы это оказалось правдой, существующие модели формирования звезд и эволюции Вселенной пришлось бы полностью пересмотреть. Однако определение расстояний в далеких уголках космоса остается сложной задачей, поскольку астрономы опираются только на анализ длительного красного смещения света. Исследование опубликовано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ситуация изменилась, когда команда исследователей из Эдинбургского университета сравнила снимки телескопа, сделанные с интервалом в несколько лет. Ученые заметили, что объект Capotauro незначительно сместился на 0,13 угловой секунды. Загадочная аномалия подтвердила, что тело расположено гораздо ближе, чем считалось ранее. Настолько далекая галактика просто не могла бы демонстрировать заметное для наблюдателя с Земли собственное движение.

Резкий обрыв в длине волн света, который сначала приняли за поглощение водородом в ранней Вселенной, на самом деле оказался результатом других физических процессов. Похожий спектральный след могут оставлять холодные космические объекты, из-за чего их легко перепутать с древнейшими звездными системами.

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Истинная природа аномального объекта

Последние данные свидетельствуют, что загадочный объект – очень холодный коричневый карлик спектрального класса Y, расположенный в пределах нашей Галактики. По предварительным оценкам, эта субзвездная структура находится на расстоянии примерно 2400 световых лет от Земли. Это делает ее одним из самых удаленных известных объектов такого типа.

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Температура поверхности находки составляет ориентировочно 77 градусов по Цельсию, хотя она может оказаться еще холоднее и располагаться немного ближе. Подобные объекты занимают промежуточное положение между самыми тяжелыми планетами-гигантами и самыми маленькими полноценными звездами.

Ученые подчеркивают важность учета характеристик холодных коричневых карликов при поиске ультрадалеких галактик в будущем. Полученный опыт поможет избежать подобных ошибок при анализе новых данных с орбитальных телескопов.

OBOZ.UA писал ранее, что ученые обнаружили галактику в созвездии Эридана, имеющую линзовидную форму.