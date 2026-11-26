Известное древнеегипетское заклинание, призванное навлечь гнев бога солнца на врагов, оказалось значительно более древним и распространенным, чем ранее предполагали историки. Новые сенсационные доказательства, касающиеся так называемого "ритуала Апофиса", ученые обнаружили не в уцелевших храмовых манускриптах, а на обычных древних свалках.

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Исследователи проанализировали около сорока крошечных клочков папируса размером с почтовую марку, пролежавших среди отходов в руинах храма в Фивах примерно 3400 лет. Как отмечается в научной работе, опубликованной в издании "Журнал египетского языка и древностей", эта неожиданная находка заставляет полностью пересмотреть представления о магических практиках повседневной жизни древних египтян, пишет Popular Science.

Пересмотр истории: от храмовой тайны к бытовой магии

До обнаружения этих сорока обугленных фрагментов единственным известным письменным источником о ритуале Апофиса оставалось жреческое руководство, датированное концом четвертого века до нашей эры. Изначально египетские жрецы создали это заклинание, чтобы помочь богу солнца Ра одолеть его извечного противника – бога-змея Апофиса, который олицетворял хаос, тьму и разрушительный огонь. Позднее священный текст адаптировали для проклятия врагов фараона, а также для защиты от непогоды, яда и других опасностей, связанных со змеями.

Однако анализ находок из Фив опроверг мнение о том, что магический обряд был привилегией исключительно высшего духовенства. Египтолог Копенгагенского университета и соавтор исследования Фредрик Хаген подчеркнул, что ритуал существовал еще на тысячу лет раньше единственной известной копии – в эпоху Нового царства он уже был частью культуры. Дальнейшее изучение контекста показало, что это заклинание стало привычной частью повседневной жизни широкого круга людей.

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По словам ученого, грамотные египтяне, которые даже не принадлежали к касте жрецов, имели доступ к подобным магическим текстам и нередко выступали в роли целителей или колдунов. Обычные жители обращались к местным писцам за помощью в проведении обрядов, используя их как для собственной защиты, так и для того, чтобы навредить недругам.

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Следы ножей и огня: как проводили жестокий ритуал

Сам факт того, что эти крошечные обломки папируса сохранились до наших дней, археологи называют настоящим чудом. Строгие правила проведения проклятия требовали физического уничтожения носителя: прежде чем бросить лист с заклинанием в огонь, исполнитель обряда должен был растоптать его ногами, проткнуть ножом или другим острым предметом и даже плюнуть на него.

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На найденных в мусоре фрагментах до сих пор четко прослеживаются характерные следы ожогов и проколов от лезвия, что подтверждает точное соблюдение древних инструкций. Фредрик Хаген подчеркнул, что для успешного завершения ритуала папирус должен был сгореть дотла, поэтому ученым невероятно повезло обнаружить остатки в состоянии, которое до сих пор позволяет распознать и прочитать древние письмена.

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