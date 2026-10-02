Вместо леопарда: тренды захватил новый животный принт

Анималистические принты относятся к тем модным трендам, которые практически никогда не исчезают из гардеробов. Особенно леопард, который возвращается к нам чуть ли не каждый сезон. Однако этой осенью у классики появился достойный соперник.

Принт с имитацией оленьей кожи (его ещё называют принтом Бэмби) выглядит более мягко и изящно, а его тёплые коричневые и бежевые оттенки идеально вписываются в осеннее настроение. Самое приятное в том, что, несмотря на свою заметность, этот узор удивительно легко сочетается с другими вещами. Обо всех нюансах рассказало издание Myself.

Почему олений принт — идеальный выбор на осень вместо леопардового

Принт «Бэмби» захватывает мо... Источник: Instagram / @ilalimitedcollection Развернуть

На первый взгляд этот узор немного напоминает леопардовый, но воспринимается гораздо нежнее. Для него характерны теплые коричневые, бежевые и кремовые тона с мелкими светлыми пятнышками, воспроизводящими окрас олененка. Благодаря этому узор не выглядит так кричаще и даже хищно, как большинство других анималистических мотивов.

Для осени это просто находка: тёплые цвета придают образу уют, не утяжеляя его и не делая слишком мрачным. К тому же этот узор подходит к большинству оттенков, которые мы и так с удовольствием носим в это время года: кремовому, бежевому, коричневому, черному или традиционному дениму. Поэтому даже одной вещи с таким принтом вполне достаточно, чтобы сделать простой базовый наряд интереснее.

Как проще всего сочетать принт "оленья кожа"

Проще всего добавить этот тр... Источник: Instagram / @adelinerbr Развернуть

Насколько выразительным получится ваш образ, зависит прежде всего от выбранного элемента гардероба. От брюк до длинного пальто — узор в каждом случае раскрывается по-разному.

Брюки с оленьим принтом — отличный вариант для знакомства с трендом, поскольку они создают акцент, но не перегружают весь образ. Теплые коричневые оттенки особенно хорошо сочетаются с осенней палитрой. Чтобы вещь выглядела эффектно сама по себе, остальную часть наряда лучше сделать сдержанной.

В виде блейзера этот узор смотрится не менее удачно. Благодаря классическому крою пиджака выразительный принт сразу становится более элегантным и теряет игривость. Осенью такой жакет превращается в ключевую деталь, которая мгновенно освежает образ без сложной стилизации.

Тем, кто предпочитает непринуждённый стиль, стоит попробовать сочетание с джинсами. Например, куртка или пальто с таким узором в дуэте с простыми синими джинсами смотрится очень стильно и непринуждённо.

Как примерить тренд, если узор кажется слишком смелым

«Оленьи» аксессуары подойдут... Источник: Instagram / @annacffrn Развернуть

Конечно, совсем не обязательно сразу покупать пальто, платье или брюки. Если обычно вы осторожно относитесь к анималистическим мотивам, самый простой способ попробовать их — это аксессуары.

Попробуйте добавить в свой гардероб лоферы, балетки или сумку с оленьим принтом. Они станут оригинальным акцентом даже в лаконичном наряде и при этом не будут отвлекать на себя внимание. Также отлично подойдет ремень или небольшой платок, если хочется максимально осторожно опробовать тренд на себе.

Как носить олений принт зимой

Юбки с этим принтом будут в моде и зимой. Источник: Instagram / @caitlinmckone_

Самое лучшее в этом принте – его долговечность: это не тот мимолетный тренд, который придется спрятать в шкаф сразу после окончания осени. Его коричнево-бежевая палитра прекрасно подходит и для зимнего гардероба, легко сочетаясь с теплыми вещами.

Например, юбка с оленьим принтом хорошо смотрится с лаконичным черным свитером и черными сапогами. Добавьте сюда черную кожаную куртку или удлиненное пальто — и узор сразу приобретет сдержанный зимний характер. Помимо черного, к нему гармонично подойдут коричневый, темно-серый, кремовый или насыщенный бордовый цвет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие джинсовые куртки будут в моде этой осенью.