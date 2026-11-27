Забудьте о ярких тенях: "замшевый" макияж глаз стал главным трендом этой зимы. Фото

Этой зимой на смену ярким теням, выразительным стрелкам и насыщенному макияжу глаз приходит новый бьюти-тренд – suede eyes, или "замшевый" макияж. Его главные особенности – естественные оттенки, бархатистая текстура и мягкая растушевка, которые придают взгляду выразительность и утонченность.

Как пишет Glamour, новый тренд вдохновлен нежной текстурой замши. Такой макияж выглядит элегантно и в то же время соблазнительно, а для его создания не нужно много косметических средств.

Что такое "замшевый" макияж глаз

Макияж "замшевые глаза". Источник: Instagram, @maryphillips

Основная идея тренда заключается в воссоздании нежной бархатистой текстуры замши на веках. Для этого используют матовые или деликатные сатиновые тени, которые тщательно растушевывают, избегая резких линий и четких переходов.

В отличие от насыщенного smoky eyes, популярного в 2010-х годах, новый макияж напоминает минималистичные образы 1990-х. Тени словно сливаются с кожей, создавая легкий эффект дымки.

Особое внимание стоит обратить на естественные оттенки:

песочно-бежевый;

серо-коричневый;

карамельный;

ореховый;

теплый коричневый;

насыщенный шоколадный.

Такая палитра придает взгляду глубину и прекрасно сочетается с зимним гардеробом.

Почему "замшевый" макияж стал популярным

Макияж "замшевые глаза". Источник: Instagram, @kendalljenner

Одна из главных причин популярности тренда – простота его выполнения. Даже одного оттенка теней достаточно, чтобы сделать глаза выразительнее, не перегружая образ.

Кроме того, нейтральные цвета гармонично сочетаются с оттенками и фактурами зимней одежды. Мягкий матовый финиш особенно удачно дополняет сезонные образы с трикотажем, шерстью и кашемиром.

Как сделать модный макияж глаз

Для создания "замшевого" эффекта подойдут кремовые, пудровые или кремово-пудровые тени с мягким матовым финишем.

Нанесите выбранный оттенок на подвижное веко подушечками пальцев или пушистой кистью. Тщательно растушуйте края, чтобы цвет плавно переходил в естественный тон кожи. При желании можно добавить немного более темных теней в складку века, чтобы подчеркнуть глубину взгляда.

Макияж должен оставаться легким, естественным и бархатистым, даже если вы используете темные шоколадные оттенки.

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