С ними пора попрощаться: Андре Тан назвал главные антитренды этой зимы

Украинский дизайнер Андре Тан дал полезные советы модницам, которые помогут создать непревзойденный зимний гардероб. Эксперт назвал пять вещей, которые стоит убрать из своих шкафов, ведь в этом морозном сезоне они будут выглядеть устаревшими.

Он выделил главные антитренды среди верхней одежды, обуви и даже аксессуаров, чтобы свести к минимуму стилистические "ошибки" своих подписчиков. Каким вещам стоит сказать "прощай" этой зимой, Андре Тан рассказал в своем Instagram.

"Зеркальный" пуховик

Список антитрендов дизайнер начал с глянцевых пуховиков оттенка металлик. Когда-то этот фасон был на пике популярности, однако теперь, как отметил Андре Тан, куртки, в рукаве которых можно увидеть отражение другого человека, вышли из моды. Вместо "зеркальных" пуховиков лучше выбирать верхнюю одежду из матовых тканей.

"Зеркальные" пуховики вышли из моды. Источник: instagram.com/hoskelsa

Шапка с большим логотипом

Дизайнер шутливо подчеркнул, что огромные логотипы на передней части шапок будто "представляют" своих владельцев до того, как те успеют сказать хоть слово. Чтобы не попадать в модные конфузы, лучше избегать подобных головных уборов.

Шапку с большим логотипом не... Источник: Скриншот Развернуть

Короткий шарф

Андре Тан не советует добавлять в свой зимний гардероб шарфы, которые едва завязываются на шее. Лучше присмотреться к более длинным вариантам.

Короткий шарф стал антитрендом. Источник: instagram.com/blancamiro

Сапоги с пряжками, цепочками или стразами

Чтобы не превратиться в "золотую антилопу", дизайнер рекомендует отказаться от обуви с объемными элементами.

Сапоги с пряжками выглядят устаревшими. Источник: instagram.com/alwaysjudging

Колючий свитер

По словам Андре Тана, никакая "натуральная ткань" не стоит вашего комфорта. Если зимний свитер колется, лучше сразу с ним попрощаться.

Колючие свитеры не заслужива... Источник: instagram.com/leenihoi Развернуть

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Андре Тан назвал самые трендовые головные уборы зимы, которые не сделают из вас бабушку.