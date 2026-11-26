С ними пора попрощаться: Андре Тан назвал главные антитренды этой зимы
Андре Тан назвал 5 антитрендов зимы
Украинский дизайнер Андре Тан дал полезные советы модницам, которые помогут создать непревзойденный зимний гардероб. Эксперт назвал пять вещей, которые стоит убрать из своих шкафов, ведь в этом морозном сезоне они будут выглядеть устаревшими.
Он выделил главные антитренды среди верхней одежды, обуви и даже аксессуаров, чтобы свести к минимуму стилистические "ошибки" своих подписчиков. Каким вещам стоит сказать "прощай" этой зимой, Андре Тан рассказал в своем Instagram.
"Зеркальный" пуховик
Список антитрендов дизайнер начал с глянцевых пуховиков оттенка металлик. Когда-то этот фасон был на пике популярности, однако теперь, как отметил Андре Тан, куртки, в рукаве которых можно увидеть отражение другого человека, вышли из моды. Вместо "зеркальных" пуховиков лучше выбирать верхнюю одежду из матовых тканей.
"Зеркальные" пуховики вышли из моды.
Источник: instagram.com/hoskelsa
Шапка с большим логотипом
Дизайнер шутливо подчеркнул, что огромные логотипы на передней части шапок будто "представляют" своих владельцев до того, как те успеют сказать хоть слово. Чтобы не попадать в модные конфузы, лучше избегать подобных головных уборов.
Шапку с большим логотипом не...
Источник: Скриншот
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Короткий шарф
Андре Тан не советует добавлять в свой зимний гардероб шарфы, которые едва завязываются на шее. Лучше присмотреться к более длинным вариантам.
Короткий шарф стал антитрендом.
Источник: instagram.com/blancamiro
Сапоги с пряжками, цепочками или стразами
Чтобы не превратиться в "золотую антилопу", дизайнер рекомендует отказаться от обуви с объемными элементами.
Сапоги с пряжками выглядят устаревшими.
Источник: instagram.com/alwaysjudging
Колючий свитер
По словам Андре Тана, никакая "натуральная ткань" не стоит вашего комфорта. Если зимний свитер колется, лучше сразу с ним попрощаться.
Колючие свитеры не заслужива...
Источник: instagram.com/leenihoi
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Ранее OBOZ.UA рассказал, что Андре Тан назвал самые трендовые головные уборы зимы, которые не сделают из вас бабушку.
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