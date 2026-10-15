Их носят француженки: 4 необычных цветовых сочетаний на осень

Француженки славятся умением создавать стильные образы без лишних усилий. Они мастерски сочетают классические вещи с неожиданными цветовыми акцентами, благодаря чему даже повседневная одежда обретает особый шарм.

Как пишет Styl Interia, источником вдохновения для осенних образов могут стать модные решения известных парижанок, в частности Жанны Дамас и Каролин де Мегре. Они демонстрируют, как удачно сочетать сдержанные натуральные цвета с насыщенными оттенками и выразительными принтами.

Бежевый, голубой и красный: классика с ярким акцентом

Бежевый, голубой и красный. Источник: Создано с помощью ЩИ

Одно из самых интересных осенних сочетаний — теплый бежевый, приглушенный голубой деним и насыщенный красный. Именно такую комбинацию выбрала Жанна Дамас, основательница модного бренда Rouje.

Основой её образа стали двубортный твидовый жакет в бежево-карамельных тонах и прямые джинсы светло-голубого оттенка. Завершающим акцентом стал ярко-красный свитер, небрежно завязанный на плечах вместо шарфа.

Такой приём помогает сделать сдержанный образ интереснее, не перегружая его деталями. Красный придаёт выразительность, тогда как бежевый и голубой создают спокойную основу.

Сливовый и овсяный

Трендовый образ. Источник: Создано с помощью ЩИ

Осенью традиционный черный можно заменить глубоким сливовым оттенком. Особенно удачно он сочетается со светлым бежевым, цветом овсяного молока и приглушенными серо-коричневыми тонами.

Пример такого сочетания демонстрирует Жанна Андре. Она выбрала сливовые вельветовые брюки с расклешенными штанинами, светлый кардиган и нейтральный топ.

Изюминкой образа стали балетки с леопардовым принтом и винтажный шелковый платок. Француженки нередко используют анималистические узоры как универсальный элемент гардероба, который хорошо сочетается даже со сдержанными вещами.

Эта комбинация подойдет тем, кто хочет придать осеннему наряду глубины и индивидуальности, но не любит слишком ярких цветов.

Голубой, серо-бежевый и оливковый: сдержанная элегантность

Голубой, серо-бежевый и оливковый. Источник: Создано с помощью ЩИ

Еще одно интересное сочетание можно позаимствовать из гардероба Каролин де Мегре, известной поклонницы французского минимализма.

Она удачно сочетает светло-голубой, теплый серо-бежевый и оливково-горчичный оттенки. Например, голубую рубашку можно дополнить твидовым жакетом оливкового цвета и широкими классическими брюками в серо-бежевой гамме.

Такое сочетание подойдет как для офиса, так и для повседневных прогулок. Голубой освежает образ, оливковый придает ему глубину, а нейтральный оттенок брюк уравновешивает общую композицию.

Для завершения образа достаточно лаконичной сумки и классической обуви без лишнего декора.

Шоколадный и шалфейный: натуральные оттенки для осеннего гардероба

Шоколадный и шалфейный. Источник: Создано с помощью ЩИ

Сочетание темно-шоколадного и приглушенного зеленого цветов — интересная альтернатива привычным черно-серым образам. Эти оттенки гармонично дополняют друг друга и особенно уместны в осеннем гардеробе.

Можно сочетать шоколадные кожаные брюки с свободной рубашкой шалфейного цвета или выбрать темно-коричневую верхнюю одежду и зеленые аксессуары.

Чтобы образ был интереснее, стилисты советуют экспериментировать не только с цветами, но и с фактурами. Например, сочетать кожу с хлопком, трикотажем или плотной костюмной тканью.

Завершить такой наряд помогут элегантные ботинки, объёмный тренч и минималистичные золотистые украшения.

Главный секрет французского стиля заключается в балансе. Даже необычные цветовые комбинации остаются гармоничными, если один оттенок сделать основным, а остальные использовать в качестве дополнения или небольших акцентов.

OBOZ.UA предлагает узнать о трендовых принтах этой осени.