Какой маникюр сделать на Хэллоуин: однотонные варианты

Хеллоуин – отличный повод поэкспериментировать с цветами ногтей и дополнить образ атмосферными деталями. Если сложный нейл-арт с пауками, привидениями и тыквами вам не по душе, обратите внимание на однотонные покрытия. Они выглядят эффектно, легко сочетаются с осенней одеждой и могут быть как сдержанными, так и по-настоящему жуткими.

Среди актуальных идей на Хеллоуин 2026 года есть пять оттенков, которые помогут создать праздничное настроение без лишних рисунков, отмечают эксперты instyle.com.

Мистический черный маникюр

Черный лак остается одним из самых характерных вариантов для Хеллоуина, ведь ассоциируется с темнотой, тайнами и мистической атмосферой ночи. Звездный мастер маникюра Сара Чу отмечает, что этот цвет символизирует холодную ночь и все жуткое, что оживает с наступлением темноты.

Черные ногти. Источник: pexels.com/@karola-g

Для классического образа можно выбрать плотное черное покрытие с глянцевым финишем. Такой маникюр выразительно смотрится как на коротких ногтях, так и на длинных ногтях миндалевидной формы. Мастер Ая Волтон также отмечает универсальность черного цвета, который осенью удачно сочетается со светлой одеждой и выступает альтернативой темно-красным и фиолетовым оттенкам.

Огненно-оранжевый маникюр

Теплый оранжевый цвет напоминает свет вырезанной тыквы, которая традиционно становится главным символом Хэллоуина. Он добавляет образу яркости, а благодаря золотистым или медным переливам может выглядеть особенно выразительно.

Огненно-оранжевые ногти. Источник: instagram.com/moonlit.nail.artistry

Эксперты советуют обратить внимание как на классические кремовые лаки, так и на неоновые варианты. Первые подойдут поклонницам сдержанного маникюра, а вторые создадут эффект мерцающего пламени свечи. Для однотонного покрытия можно выбрать насыщенный тыквенный оттенок или лак с деликатным металлическим блеском.

Молочно-белый маникюр

Молочно-белый маникюр подойдет тем, кто хочет поддержать хэллоуинскую тематику, но не стремится к слишком яркому дизайну. Полупрозрачное покрытие напоминает оттенок кости и создает легкий жутковатый эффект, тогда как плотный белый лак придает ногтям минималистичный вид.

Молочные ногти. Источник: instagram.com/gossipandgloss

Звездная мастер маникюра Темека Джексон рекомендует полупрозрачный оттенок или перламутровый лак, который светится в темноте. В то же время для действительно однотонного маникюра достаточно обычного молочного покрытия без дополнительных элементов.

Загадочный сиреневый маникюр

Сиреневый цвет станет необычной альтернативой традиционным черным и оранжевым оттенкам. Он напоминает утренний туман над озером или дымку, окутывающую темный лес, поэтому хорошо вписывается в загадочную атмосферу праздника.

Сиреневые ногти. Источник: instagram.com/djlacquerdiary

Для такого маникюра подойдут приглушенные лавандовые оттенки с серым подтоном или полупрозрачное фиолетовое покрытие с голографическими блестками.

Кроваво-красный маникюр

Насыщенный темно-красный цвет с оттенком черного создает драматичный образ, который подходит к готической эстетике и классическим фильмам ужасов. Такой маникюр выглядит выразительно, но при этом остается элегантным и уместным даже после окончания празднования.

Кроваво-красные ногти. Источник: de.pinterest.com

Мастер Ая Уолтон советует обратить внимание на лак глубокого красного оттенка, напоминающего цвет крови. Особенно эффектно он выглядит на длинных ногтях миндалевидной или заостренной формы, однако подходит и для короткого маникюра.

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