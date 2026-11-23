Какой маникюр выбрать на праздники: самые эффектные варианты

В преддверии Рождества и Нового года многие женщины задумываются не только о праздничном наряде, но и о маникюре. В этом сезоне актуальными остаются как сдержанные натуральные оттенки, так и яркие дизайны с блестками, металлическими акцентами и необычными эффектами.

Какие цвета и дизайны стоит выбрать для праздничного маникюра 2026 года, рассказывает

Какие цвета маникюра будут в моде на Рождество

Рождественский глиттер. Источник: Instagram / @basecoatstories

Одним из главных фаворитов праздничного сезона остается насыщенный красный цвет. Он ассоциируется с Рождеством, выглядит элегантно и подходит как к повседневному, так и к вечернему образу.

Не менее актуальными будут глубокие изумрудный, бутылочно-зеленый и васильково-синий оттенки. Особенно эффектно они будут сочетаться с мелкими блестками или деликатным сиянием.

Бархатные ногти, какой цвет. Источник: instagram.com/nailsbylillylakemary

В то же время любительницам сдержанного маникюра стилисты советуют обратить внимание на молочные, кремовые и нежно-розовые оттенки. Такие цвета создают аккуратный и утонченный образ, который не теряет актуальности после окончания праздников.

Маникюр. Источник: 123RF/PICSEL

Лучшие идеи для праздничного маникюра

Для тех, кто предпочитает минимализм, одним из самых удачных вариантов станет полупрозрачная молочная основа с небольшими декоративными элементами. Например, один ноготь можно украсить крошечной золотой звездочкой, бантиком или несколькими блестящими точками.

Еще один вариант – праздничный французский маникюр. Вместо традиционных белых кончиков можно выбрать тонкую линию красного, зеленого, золотого или серебряного цвета. Такой дизайн выглядит нарядно даже на коротких ногтях.

Маникюр. Источник: 123RF/PICSEL

Тем, кто любит более заметные решения, стоит присмотреться к таким вариантам:

Маникюр с блестками. Плотное покрытие с золотым, красным или холодным голубым глиттером станет ярким акцентом праздничного образа.

Плотное покрытие с золотым, красным или холодным голубым глиттером станет ярким акцентом праздничного образа. Эффект "кошачий глаз". Благодаря специальному магнитному лаку на ногтях появляются переливы, которые меняются в зависимости от освещения и угла обзора.

Благодаря специальному магнитному лаку на ногтях появляются переливы, которые меняются в зависимости от освещения и угла обзора. Маникюр со стразами. Мелкие кристаллы можно расположить у основания ногтя или украсить ими только один палец.

Мелкие кристаллы можно расположить у основания ногтя или украсить ими только один палец. Блестящее омбре. Плавный переход от натуральной основы к сияющим кончикам позволяет сочетать сдержанность и праздничный блеск.

Вишневый маникюр в горошек. Источник: Instagram / @swoonmanicures

Молочно-белый. Источник: Instagram / @718beautybar

При этом для эффектного маникюра совсем не обязательно украшать все ногти. Иногда достаточно одного блестящего акцента или тонкой металлической линии, чтобы обычное покрытие превратилось в праздничное.

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