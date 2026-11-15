Какой маникюр будет модным зимой: 6 роскошных цветов

Зимой хочется добавить образу особой изысканности, и стильный маникюр отлично поможет с этой задачей. В этом сезоне в моде будут как насыщенные темные оттенки, так и нежные цвета с деликатным сиянием.

Нейл-мастер бренда Manucurist Агат Массе рассказала, какие тенденции будут определять моду на маникюр зимой 2026–2027 годов. По ее словам, актуальные дизайны будут сочетать естественность, сдержанную роскошь и интересные детали. Среди шести главных трендов каждая сможет найти вариант по вкусу.

Морозное перламутровое сияние

Грибной маникюр. Источник: Instagram / @talonsbytash

Маникюр с деликатным эффектом инея станет одним из самых романтичных трендов зимы. Его особенность – полупрозрачное покрытие с холодным переливчатым блеском, которое напоминает льдинки или мерцание снега.

Особенно актуальны будут перламутровый белый, нежно-розовый и оттенок шампанского. В отличие от яркого глиттера, такое покрытие создает мягкое сияние без чрезмерного блеска.

Это прекрасная альтернатива традиционному праздничному дизайну с рисунками снежинок и декоративными элементами.

Изысканный зимний белый

Молочные ногти. Источник: instagram.com/gossipandgloss

Белый маникюр получает новое прочтение. Вместо резкого белоснежного цвета мастера советуют обратить внимание на более мягкие вариации – сливочный, молочный с плотным покрытием и жемчужный.

Такие оттенки ассоциируются с зимними пейзажами, уютными свитерами и праздничной атмосферой. Особенно элегантно они сочетаются с легким мерцанием или деликатным глянцем.

Кремово-белый маникюр станет универсальным выбором как для повседневных образов, так и для торжественных событий. Он не перегружает образ деталями и гармонично дополняет украшения.

Тонкий французский маникюр

Классический френч остается актуальным, однако этой зимой его главной особенностью станет максимально тонкая линия на кончике ногтя.

Такой дизайн называют микрофренчем. Он отличается сдержанным и современным характером, а также подходит даже для коротких ногтей.

Вместо традиционной белой полоски можно выбрать серебристый, хромированный или насыщенный цветной акцент. Металлические кончики создают эффект изящного украшения и добавляют маникюру праздничности. Особенно удачно тонкий френч сочетается с прозрачной или нюдовой основой.

Черная вишня

Зимнее вино. Источник: Instagram, @amorebyrae

Любительницам глубоких и насыщенных цветов стоит обратить внимание на оттенок черной вишни. Он сочетает темно-красные, бордовые и почти черные тона, создавая особенно роскошный эффект.

По словам Агат Массе, именно винные и вишневые оттенки станут одними из самых популярных в холодный сезон.

Лучше всего такой маникюр раскрывается под глянцевым топом, который подчеркивает глубину цвета. Черная вишня одинаково хорошо подходит коротким округлым ногтям и длинным миндалевидным формам.

Этот оттенок станет прекрасным дополнением к классическому зимнему гардеробу.

Сливочный шоколад

Коричневая палитра не теряет актуальности, а зимой особенно популярны будут ее теплые и мягкие оттенки.

Среди фаворитов – кофе с молоком, нежный тауп, какао и насыщенный шоколад. Такие цвета создают ощущение уюта и одновременно добавляют образу сдержанной элегантности.

В отличие от привычного бежевого маникюра, шоколадные оттенки обладают более выразительным характером, оставаясь достаточно универсальными.

Лучше всего они сочетаются с короткими ногтями мягкой округлой формы и гладким глянцевым покрытием.

Нежный молочный маникюр

Драгоценные акценты. Источник: Insagram / @arfinails

Молочно-белый. Источник: Instagram / @718beautybar

Молочные ногти продолжают удерживать позиции среди главных трендов. Такой маникюр отличается полупрозрачной основой, сквозь которую слегка просвечивает натуральная ногтевая пластина.

Зимой особенно популярными будут молочно-белый, пудрово-розовый и нежный персиковый оттенки.

В отличие от плотного белого покрытия, молочный маникюр создает максимально естественный эффект. Он придает рукам ухоженный вид и подходит поклонницам минимализма.

Особенно гармонично такой дизайн сочетается с короткими ногтями, хотя хорошо подходит и для более длинных форм.

Главная тенденция зимнего маникюра – баланс между естественностью и роскошью. Независимо от того, выберете ли вы темную вишню, теплый шоколад или нежный перламутр, стоит уделить особое внимание аккуратной форме ногтей и качественному покрытию.

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