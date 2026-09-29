Какой макияж делать осенью: лучшие цветовые сочетания

Осенью в макияже особенно уместны тёплые коричневые, медные, терракотовые и приглушённые розовые оттенки. Однако подобрать помаду под тени или, наоборот, макияж глаз под любимый цвет губ бывает не так просто.

Некоторые сочетания могут сделать образ слишком ярким, другие — тусклым. В то же время есть несколько беспроигрышных комбинаций, которые особенно подходят для осеннего сезона, сообщает Mуself.

Терракотовые тени

Теракотові тіні Источник: Instagram, @hungvanngo

Терракотовый оттенок сочетает в себе коричневые, оранжевые и красные нотки, поэтому может стать более интересной альтернативой обычным коричневым теням.

К такому макияжу глаз подойдет приглушенная нюдовая помада с оттенком розового дерева. Легкая розовая нотка освежает лицо и не дает всему образу стать слишком теплым или оранжевым.

Тауп и приглушённый розовый

Тауп і приглушений рожевий Источник: Instagram, @hungvanngo

Осенний макияж вовсе не обязательно должен состоять только из теплых оттенков. Тауп — оттенок на грани серого и коричневого — создает более прохладное и сдержанное впечатление.

С ним гармонично сочетаются помады цвета пыльной розы, старого розового или с легким сиренево-розовым подтоном. Такой макияж получается элегантным, но в то же время достаточно сдержанным для повседневного образа.

Тёмно-коричневые тени и карамельный нюд

Темно-коричневі тіні та карамельний нюд Источник: Instagram, @cnaselli

Для более выразительного осеннего макияжа можно выбрать насыщенный шоколадно-коричневый цвет. Он помогает создать эффект smoky eyes, но воспринимается мягче, чем классический черный.

Дополнить образ можно карамельно-нюдовой помадой, которая подчеркнет тёплые оттенки макияжа глаз. Для дневного варианта достаточно нанести немного коричневых теней вдоль линии ресниц, а вечером цвет можно сделать более интенсивным и тщательнее растушевать.

Красно-коричневый и персиковый нюд

Красно-коричневые тени более насыщенные, чем классические коричневые, и особенно хорошо подходят для осени благодаря теплому подтону.

Чтобы сбалансировать выразительный макияж глаз, стоит выбрать нежную персиково-нюдовую помаду. Она освежает лицо, но не отвлекает внимание от глаз. Сам красно-коричневый оттенок при желании можно растушевать более светлыми коричневыми тенями.

Медные тени и тёплый нюд

Мідні тіні та теплий нюд Источник: Instagram, @brittsully

Медные оттенки буквально созданы для осеннего сезона: они напоминают цвет опавших листьев и в то же время красиво подчеркивают глаза.

Чтобы образ не получился слишком насыщенным, к медной косметике лучше подобрать тёплую нюдовую помаду с бежевым, персиковым или карамельным оттенком. Так главный акцент останется на глазах, а весь макияж будет гармоничным.

Какие румяна подобрать к осеннему макияжу

Когда макияж глаз и губ уже готов, важно правильно выбрать румяна. Самый простой ориентир — общий подтон использованных оттенков.

К медным, терракотовым и красно-коричневым теням подойдут персиковые, абрикосовые или тёплые розовые румяна. С таупом и другими прохладными коричневыми цветами лучше сочетать приглушенный розовый, оттенок розового дерева или mauve.

Темно-коричневый макияж и карамельные губы можно дополнить теплыми нюдовыми, терракотовыми или мягкими бронзовыми румянами.

Что делать, если макияж кажется слишком ярким

Даже цвета, которые хорошо сочетаются между собой, вместе могут создавать слишком насыщенный образ. Особенно это касается глубоких осенних оттенков.

В таком случае можно воспользоваться простым правилом: определить, на чём будет главный акцент – на глазах или на губах.

Если тени тёмные или яркие, для губ лучше выбрать нюдовый, персиковый или приглушённый розовый оттенок. Если же акцентом должна стать яркая помада, макияж глаз можно сделать более спокойным и хорошо растушевать тени.

А если хочется использовать цвет и на глазах, и на губах, лучше выбирать не максимально яркие, а немного приглушенные оттенки. Так макияж останется выразительным, но не будет перегруженным.

Впрочем, это лишь ориентир, а не строгое правило. Если нравится одновременно делать насыщенный макияж глаз и губ, отказываться от такого образа не обязательно.

OBOZ.UA писал о том, как пользоваться косметикой женщинам зрелого возраста.