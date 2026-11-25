Какую прическу выбрать женщинам за 50 в очках: три удачных варианта
Модные стрижки.
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Удачно подобранная стрижка может освежить внешность, подчеркнуть черты лица и сделать образ современнее. Женщинам, которые носят очки, стоит учитывать не только структуру и густоту волос, но и форму оправы, чтобы все детали образа гармонично сочетались.
Как пишет Vogue, при выборе прически важно учитывать, как волосы будут обрамлять лицо и сочетаться с очками. Именно поэтому к парикмахеру стоит приходить в очках, которые вы носите чаще всего.
Удлиненный боб
Удлиненный боб.
Источник: hairtical.com
Удлиненный боб – универсальная стрижка, которая выглядит элегантно и хорошо сочетается с очками разных форм. Ее особенность заключается в длине волос до плеч или ключиц, благодаря чему можно визуально удлинить лицо и смягчить его контуры.
Женщинам с тонкими волосами стоит обратить внимание на вариант с легкой градуировкой, которая придаст прическе объем. Обладательницам густых волос подойдет удлиненный боб с ровным срезом.
Еще одно преимущество этой стрижки – разнообразие укладок. Волосы можно выпрямлять, создавать легкие волны или закладывать пряди за уши, акцентируя внимание на оправе очков.
Пикси
Пикси.
Источник: dailyhairstyle.net
Короткая стрижка пикси станет удачным выбором для женщин, которые хотят сделать образ выразительнее и тратить меньше времени на укладку волос. Она открывает лицо, подчеркивает скулы и привлекает внимание к глазам.
Особенно эффектно выглядит пикси с удлиненными прядями на макушке и текстурированной челкой. Такой вариант помогает создать дополнительный объем даже на тонких волосах.
Пикси удачно сочетается как с лаконичными, так и с массивными оправами. При этом стоит следить, чтобы пряди у висков не мешали носить очки. Для создания непринужденной укладки достаточно небольшого количества текстурирующего средства.
Каре с боковым пробором
Каре с боковым пробором.
Источник: hairtical.com
Классическое каре с боковым пробором – удачный вариант для тех, кто предпочитает изящные и в то же время современные прически. Асимметричное расположение прядей помогает смягчить черты лица, а смещенный пробор создает дополнительный объем у корней.
Длину стрижки можно подбирать индивидуально – от линии подбородка до середины шеи. Особенно гармонично выглядит каре с легкими волнами или прядями, кончики которых слегка подкручены внутрь.
Такая прическа хорошо дополняет геометрические и прямоугольные оправы, уравновешивая их четкие линии.
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