Какую прическу выбрать женщинам за 50 в очках: три удачных варианта

Удачно подобранная стрижка может освежить внешность, подчеркнуть черты лица и сделать образ современнее. Женщинам, которые носят очки, стоит учитывать не только структуру и густоту волос, но и форму оправы, чтобы все детали образа гармонично сочетались.

Как пишет Vogue, при выборе прически важно учитывать, как волосы будут обрамлять лицо и сочетаться с очками. Именно поэтому к парикмахеру стоит приходить в очках, которые вы носите чаще всего.

Удлиненный боб

Удлиненный боб. Источник: hairtical.com

Удлиненный боб – универсальная стрижка, которая выглядит элегантно и хорошо сочетается с очками разных форм. Ее особенность заключается в длине волос до плеч или ключиц, благодаря чему можно визуально удлинить лицо и смягчить его контуры.

Женщинам с тонкими волосами стоит обратить внимание на вариант с легкой градуировкой, которая придаст прическе объем. Обладательницам густых волос подойдет удлиненный боб с ровным срезом.

Еще одно преимущество этой стрижки – разнообразие укладок. Волосы можно выпрямлять, создавать легкие волны или закладывать пряди за уши, акцентируя внимание на оправе очков.

Пикси

Пикси. Источник: dailyhairstyle.net

Короткая стрижка пикси станет удачным выбором для женщин, которые хотят сделать образ выразительнее и тратить меньше времени на укладку волос. Она открывает лицо, подчеркивает скулы и привлекает внимание к глазам.

Особенно эффектно выглядит пикси с удлиненными прядями на макушке и текстурированной челкой. Такой вариант помогает создать дополнительный объем даже на тонких волосах.

Пикси удачно сочетается как с лаконичными, так и с массивными оправами. При этом стоит следить, чтобы пряди у висков не мешали носить очки. Для создания непринужденной укладки достаточно небольшого количества текстурирующего средства.

Каре с боковым пробором

Каре с боковым пробором. Источник: hairtical.com

Классическое каре с боковым пробором – удачный вариант для тех, кто предпочитает изящные и в то же время современные прически. Асимметричное расположение прядей помогает смягчить черты лица, а смещенный пробор создает дополнительный объем у корней.

Длину стрижки можно подбирать индивидуально – от линии подбородка до середины шеи. Особенно гармонично выглядит каре с легкими волнами или прядями, кончики которых слегка подкручены внутрь.

Такая прическа хорошо дополняет геометрические и прямоугольные оправы, уравновешивая их четкие линии.

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