Прически для квадратного лица.

Какие прически подходят для квадратного лица: топ 10

Правильно подобранная стрижка может подчеркнуть природную красоту лица, сделать его черты выразительнее или визуально смягчить четкие линии. Обладательницам квадратной формы лица стилисты советуют обратить внимание на прически с мягкими слоями, текстурой и прядями у скул.

О том, какие именно стрижки будут наиболее удачными, рассказывает Who What Wear. Стилисты отмечают, что для квадратного лица подходит практически любая длина волос. Главное – правильно расположить объем и обрамляющие лицо пряди.

Как определить квадратную форму лица

Главная особенность квадратного лица – выраженная линия нижней челюсти. При этом лоб, скулы и челюсть обычно имеют примерно одинаковую ширину.

По словам звездного парикмахера Мелиссы Тимперли, при выборе стрижки важно учитывать не только форму лица, но и высоту лба, расположение скул, особенности глаз и естественную линию роста волос.

Небрежный боб (Broken Bob)

Прическа bob. Источник: instagram.com/missjobaker

Эта стрижка предполагает длину от подбородка до плеч, слегка неровные кончики и естественное движение волос.

Особенно удачно смотрится вариант с удлиненными передними прядями, которые обрамляют нижнюю часть лица. Благодаря легкой небрежности прическа не создает дополнительных жестких линий и делает силуэт мягче.

Челка-шторка

Длинный боб (лоб). Источник: instagram.com/streicherhair

Один из самых универсальных вариантов для квадратного лица – челка, разделенная посередине. Ее пряди плавно расходятся в стороны, касаются скул и постепенно переходят в основную длину волос.

Такая форма помогает визуально смягчить угловатость лица. Кроме того, челка-шторка хорошо сочетается как с короткими, так и с длинными стрижками.

Текстурированный лоб

Текстурированный лоб. Источник: Instagram, @aimeesong

Удлиненный боб до ключиц, или лоб, станет удачным решением для тех, кто хочет сделать выразительную линию челюсти менее заметной.

Поскольку волосы заканчиваются ниже подбородка, взгляд направляется вниз, и лицо визуально кажется более вытянутым. Легкие волны и текстурированные пряди придают прическе естественность.

Современный шег (New Shag)

Современный шег. Источник: Alexa Chung

Обновленная версия популярной многослойной стрижки шег отличается мягкими переходами и удлиненными прядями.

Ее главное преимущество для квадратного лица заключается в том, что объем распределяется на разных уровнях, а не сосредоточен у подбородка. Благодаря этому прическа выглядит легкой и сбалансированной.

Многослойная стрижка в стиле 90-х

Многослойная стрижка в стиле 90-х. Источник: Instagram, @hoskelsa

Объемные прически, которые когда-то популяризировали супермодели Синди Кроуфорд и Бриджит Холл, снова актуальны.

Мягкие слои у скул и челюсти придают волосам движение и помогают открыть лицо. Это хороший вариант для тех, кто хочет обновить прическу, но не готов расставаться с длиной.

Закругленная челка

В отличие от густой прямой челки, которая образует четкую горизонтальную линию, закругленный вариант плавно повторяет контуры лба и переходит в боковые пряди.

Такая форма мягко обрамляет лицо и гармонично сочетается с выразительной нижней челюстью.

Градуированный боб

Градуированный боб. Источник: Instagram, @alexisforeman

Особенность этой стрижки – более короткие волосы на затылке и длинные пряди спереди.

Благодаря градуированным слоям мастер может регулировать объем и формировать желаемый силуэт. Удлиненная передняя часть помогает сбалансировать пропорции квадратного лица, а объем на затылке делает прическу выразительнее.

Удлиненная косая челка

Удлиненная косая челка. Источник: Instagram, @emanuellek_

Челка, уложенная набок, помогает создать мягкую асимметрию и отвлечь внимание от четких геометрических линий лица.

Она хорошо сочетается с бобом, многослойными стрижками средней длины и длинными волосами. Это также один из самых простых способов изменить образ без кардинального укорачивания волос.

Короткая стрижка Mod Crop

Любительницам смелых образов стилисты предлагают короткую стрижку в эстетике 1960-х годов.

Ее характерные черты – текстурированные волосы у ушей и выразительная короткая челка. В отличие от причесок, призванных смягчать пропорции, Mod Crop подчеркивает сильные черты лица и делает их главным акцентом образа.

Шег в стиле 70-х

Шег в стиле 70-х. Источник: Instagram, @julesfi

Еще один удачный вариант – многослойная стрижка с характерной для 1970-х годов непринужденностью.

Она предполагает большое количество слоев, естественную текстуру и легкую неоднородность прядей. Особенно эффектно такая прическа выглядит на волнистых волосах, ведь естественные изгибы придают силуэту мягкость.

OBOZ.UA заодно предлагает варианты причесок, которые визуально омолаживают лицо.