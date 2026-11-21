Какие прически мгновенно придают объем коротким волосам: фото

Короткие волосы могут быть не менее пышными и эффектными, чем длинные. Главное – правильно подобрать стрижку и укладку, которые подчеркнут естественную текстуру прядей и создадут визуальный объем..

Как пишет InStyle, многослойные стрижки позволяют визуально сделать короткие волосы гуще, добавить им подвижности и легко менять образ в зависимости от настроения. Стилист Марина Мильяччо уверена, что боб никогда не потеряет актуальности, ведь он сочетает элегантность, современность и непринужденность.

Боб с боковым пробором

Боб с боковым пробором. Источник: Samir Hussein/WireImage

Один из самых простых способов добавить коротким волосам объема – изменить пробор и сделать легкую волну у лица. Именно такую прическу продемонстрировала Эмма Стоун. Актриса выбрала боб длиной до подбородка с глубоким боковым пробором и мягко подкрученными прядями.

Благодаря смещенному пробору волосы кажутся пышнее у корней, а легкий изгиб добавляет прическе подвижности и естественности.

Чтобы повторить такой образ, достаточно высушить волосы, приподнимая их у корней круглой щеткой, а затем слегка подкрутить передние пряди.

Ретробоб с упругими локонами

Кудрявый боб. Источник: instagram.com/cherilynrachelle

Мода на прически 1920-х годов вновь вдохновляет стилистов. Один из самых эффектных вариантов – короткий боб с четкими, упругими волнами. Такой образ выбрала певица Raye, появившаяся на церемонии The Fashion Awards 2025 с изящной ретроукладкой. Ее волосы были разделены глубоким боковым пробором, а крупные волны частично прикрывали лицо.

Главное преимущество такой прически – выразительный объем и упругость локонов. Даже короткие пряди благодаря волнам кажутся гуще. Это отличный вариант для праздничных мероприятий, вечеринок или особых событий, когда хочется создать элегантный и в то же время необычный образ.

Боб в стиле старого Голливуда

Боб в стиле старого Голливуда. Источник: Taylor Hill/FilmMagic

Классические голливудские волны остаются символом женственности и утонченности. И хотя их часто ассоциируют с длинными волосами, на коротком бобе такая укладка выглядит не менее роскошно.

Примером стала Зендея, которая появилась на церемонии "Золотой глобус" 2025 года с объемной короткой прической. Ее волосы были уложены крупными плавными волнами, которые красиво обрамляли лицо.

Такие локоны создают дополнительный объем по бокам и делают силуэт прически выразительнее. Особенно удачно укладка подходит для боба с мягкими слоями. Для создания подобного эффекта можно использовать крупную плойку или термобигуди, а после остывания осторожно расчесать локоны, чтобы получить плавные волны.

Небрежный боб с пляжными волнами

Боб с пляжными волнами. Источник: instagram.com/emilia_clarke

Тем, кто любит естественные прически без сложной укладки, стоит обратить внимание на боб с мягкими, слегка небрежными волнами. Именно такой вариант продемонстрировала гимнастка Симона Байлз на церемонии ESPY Awards 2025.

Ее волосы длиной чуть ниже подбородка были уложены легкими волнами, которые добавляли прическе движения и текстуры.

Преимущество такого боба в том, что ему не нужны идеально ровные локоны. Напротив, легкая небрежность делает прическу современнее.

Чтобы повторить укладку, можно нанести на волосы легкое текстурирующее средство, сформировать несколько волн и разделить их пальцами.

Пышный боб в стиле 1990-х

Волнистый боб. Источник: Instagram, @vincentpel

Объемные прически, популярные в 1990-х годах, снова возвращаются в моду. Их характерная особенность – пышность, округлая форма и подвижные пряди. Яркий пример – прическа актрисы Райан Дестини, которую она продемонстрировала на церемонии "Золотой глобус" в январе 2026 года. Ее боб отличался мягкими слоями, которые создавали дополнительную пышность и подчеркивали форму стрижки.

Именно деликатная многослойность помогает добиться характерного эффекта воздушных волос. При этом важно не переусердствовать с филировкой, особенно если пряди от природы тонкие.

Для укладки подойдут круглая щетка и фен. Волосы стоит сушить, приподнимая у корней и слегка подкручивая кончики.

Как сделать короткие волосы еще объемнее

Даже удачно подобранная стрижка не всегда гарантирует пышность без правильного ухода и укладки.

Для тонких волос лучше выбирать легкие средства, которые не утяжеляют пряди. Муссы для прикорневого объема и текстурирующие спреи помогут придать прическе желаемую форму.

Не менее важную роль играет техника сушки. Если приподнимать волосы у корней и направлять поток воздуха в соответствии с желаемой формой укладки, можно добиться заметно более пышного результата.

Главное – учитывать естественную густоту, структуру волос и форму лица. Правильно подобранный боб не только освежит внешность, но и позволит каждый день создавать разные образы без сложной укладки.

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