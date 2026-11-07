Какие тени подойдут для нависших век.

Какие тени выбрать для нависших век: самые удачные цвета

Макияж для нависших век требует особого подхода, ведь неправильно подобранные тени могут визуально сделать глаза меньше. Чаще всего для такого макияжа рекомендуют коричневые оттенки, однако это далеко не единственный удачный вариант. Правильно подчеркнуть взгляд можно и с помощью розовых, зеленых и других цветов.

Как пишет Kobieta Interia, главное значение имеет не столько цвет теней, сколько их текстура, насыщенность и техника нанесения. Некоторые оттенки помогают визуально приподнять веко и сделать взгляд более открытым.

Какие цвета теней лучше всего подходят для нависших век

Коричневые и бежевые оттенки считаются самым простым вариантом для такого макияжа. Они позволяют естественно подчеркнуть форму глаз и скрыть небольшие ошибки при нанесении косметики.

Даже если тени растушеваны не совсем равномерно, на нейтральных оттенках это менее заметно. Кроме того, бежевые и коричневые цвета подходят для повседневного и вечернего макияжа и легко сочетаются с разными образами.

Еще один удачный вариант – нежные розовые тени. Они помогают создать мягкий, естественный макияж и также хорошо подходят для визуальной коррекции нависших век.

При этом стоит учитывать подтон кожи:

Для холодного подтона лучше выбирать нежно-розовые и прохладные припыленные оттенки.

лучше выбирать нежно-розовые и прохладные припыленные оттенки. Для теплого подтона подойдут персиково-розовые и теплые розовые цвета.

Особенно удобными такие оттенки будут для начинающих, которые только учатся правильно наносить и растушевывать тени.

Можно ли использовать яркие тени

Обладательницам нависших век совсем не обязательно ограничиваться нейтральной палитрой. Насыщенные зеленые, синие, фиолетовые и другие цвета также могут хорошо смотреться.

Главное правило – использовать более светлые и темные оттенки одного цвета, чтобы визуально скорректировать форму глаза.

Более темные тени рекомендуют наносить на внешний уголок глаза и растушевывать немного выше естественной складки века, по направлению к брови. Более светлые оттенки стоит распределить по большей части подвижного века.

Такой прием помогает визуально увеличить глаза, сделать взгляд более открытым и уменьшить заметность нависшей складки кожи.

Каких теней лучше избегать

По словам специалистов, наибольшее значение имеет финиш косметики. Для затемнения области нависшей складки лучше всего подходят матовые тени. Темные перламутровые, сатиновые и блестящие тени могут привлекать лишнее внимание к нависшей части века. Поэтому для визуальной маскировки этой области их лучше не использовать.

Однако это не означает, что от блесток придется полностью отказаться. Перламутровые и сияющие тени можно наносить на центральную часть подвижного века. При этом они должны быть светлее оттенка, использованного во внешнем уголке глаза.

Итак, для нависших век подходят практически любые цвета теней. Проще всего начать с бежевых, коричневых и нежно-розовых оттенков, а для более яркого макияжа можно смело экспериментировать с другими цветами.

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