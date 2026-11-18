Какие юбки носить в холодное время года: трендовые фасоны

Холодная погода – не повод отказываться от юбок в пользу брюк. В сезоне осень-зима 2026/2027 дизайнеры предлагают множество стильных вариантов, которые можно сочетать с уютными свитерами, высокими сапогами и теплыми пальто.

Юбки стали одними из главных героев модных показов. В частности, Prada представил весенне-летнюю коллекцию из 63 образов, ни в одном из которых не было брюк. Как пишет Myself, некоторые тенденции следующего года можно смело опробовать уже сейчас.

Юбка-карандаш

Юбка-карандаш. Источник: Launchmetrics/Spotlight

Классическая юбка-карандаш давно вышла за рамки строгого офисного дресс-кода. В этом сезоне дизайнеры предлагают носить ее не только с элегантными рубашками и жакетами, но и с повседневной одеждой.

Особенно актуальны модели прямого или слегка зауженного кроя, которые подчеркивают силуэт. Чтобы образ не был слишком официальным, стилисты советуют сочетать такую юбку с объемным свитером или рубашкой свободного кроя.

Главный секрет стильного сочетания – игра на контрастах. Приталенный низ прекрасно гармонирует с массивным верхом. Для более сдержанного образа можно выбрать укороченный жакет, который акцентирует внимание на талии. Именно такие юбки можно было увидеть в осенне-зимней коллекции Tory Burch.

Клетчатые юбки

Клетчатые юбки. Источник: Launchmetrics/Spotlight

Клетка снова возвращается в список самых популярных принтов холодного сезона. Однако вместо ярких шотландских сочетаний красного, синего и зеленого дизайнеры предлагают обратить внимание на более сдержанную палитру.

В тренде клетчатые юбки коричневого, серого и других нейтральных оттенков. Они хорошо сочетаются с однотонными водолазками, вязаными свитерами и классическими пальто. Для создания элегантного образа можно выбрать комплект из юбки и жакета с одинаковым принтом. А если хочется чего-то более современного, стоит дополнить клетчатую модель курткой с меховой отделкой.

Вдохновением может стать коллекция Brunello Cucinelli, где традиционный узор получил новое, более изысканное прочтение.

Кружевные юбки

Кружевные юбки. Источник: Launchmetrics/Spotlight

Легкое кружево обычно ассоциируется с весенними и летними образами. Однако в этом году Saint Laurent, Fendi и Valentino доказали, что нежные фактуры могут стать частью зимнего гардероба. Для холодной погоды лучше выбирать модели с плотной подкладкой или юбки из теплого материала, украшенные кружевными вставками.

Самыми модными будут черные, шоколадные, темно-коричневые и другие приглушенные оттенки. Они добавляют образу элегантности и легко сочетаются с зимними вещами.

Особенно эффектно кружевная юбка будет смотреться с грубым вязаным свитером, объемным кардиганом или шубой из искусственного меха. Такое сочетание разных фактур делает даже самый простой образ интереснее.

Кожаные юбки

Кожа остается одним из самых актуальных материалов осенне-зимнего сезона. Юбки из натуральной или качественной искусственной кожи выглядят стильно и хорошо сочетаются с теплым трикотажем.

Особое внимание дизайнеры уделяют моделям с фактурной поверхностью. Среди главных тенденций – имитация крокодиловой кожи, декоративные молнии и необычные детали кроя.

Такие юбки можно носить с объемными свитерами, водолазками или кардиганами крупной вязки. Еще один модный вариант – кожаный комплект из юбки и куртки в одном стиле.

В коллекции Elie Saab, например, появились элегантные модели с фактурой под крокодиловую кожу, которые могут стать основой выразительного зимнего образа.

Акцентные юбки

Altuzarra, Prada, Dior. Источник: Launchmetrics/Spotlight

Для тех, кто не боится модных экспериментов, дизайнеры подготовили юбки, которые сразу привлекают внимание. Это могут быть модели с асимметричным подолом, объемными воланами, декоративной вышивкой или необычным сочетанием цветов.

Главное правило – позволить юбке оставаться центральным элементом образа. Если у нее сложный крой или яркая отделка, остальные вещи лучше выбирать максимально лаконичными. Например, пышная юбка отлично сочетается с однотонной облегающей водолазкой, а асимметричная модель – со сдержанным свитером и классическими сапогами.

Важно также соблюдать баланс пропорций. Если низ объемный, верх желательно выбирать более прилегающим, чтобы образ оставался гармоничным.

В холодное время года юбки стоит дополнять плотными колготками, высокими сапогами и теплой верхней одеждой. Это позволит не только следовать модным тенденциям, но и чувствовать себя комфортно даже в морозные дни.

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