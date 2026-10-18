Как сделать осенний образ роскошным: 5 удачных аксессуаров

Даже самая простая осенняя одежда может выглядеть элегантно и дорого, если правильно подобрать детали. Иногда достаточно добавить к привычным джинсам, свитеру или пальто один удачный аксессуар, чтобы образ заиграл новыми красками.

Как пишет немецкое издание Myself, стилисты выделили пять аксессуаров, которые помогут сделать осенний наряд более изысканным без значительных затрат.

Шёлковый платок

Шёлковый платок. Источник: Instagram, @victoiregdr

Небольшой платок — один из самых простых способов придать повседневной одежде нотку элегантности. Особенно удачно он сочетается с классическими пальто, тренчами, жакетами и однотонными трикотажными свитерами.

Её можно завязать вокруг шеи, оставив короткие концы спереди, или небрежно повязать сбоку. Такой приём помогает сделать даже сдержанный образ более интересным.

Стилисты советуют обратить внимание на платки с нежными узорами, геометрическими орнаментами или сочетанием нескольких приглушенных оттенков. Главное, чтобы цвета гармонировали с основным нарядом.

Кожаные перчатки

С наступлением холодов перчатки становятся неотъемлемой частью гардероба. Однако они могут выполнять не только практическую, но и декоративную функцию.

Вместо привычных вязаных моделей стилисты предлагают выбирать перчатки из натуральной или качественной искусственной кожи. Они прекрасно дополняют шерстяные пальто, классические тренчи и жакеты.

Особенно универсальными будут черные, шоколадные, бордовые и темно-коричневые модели. Такие аксессуары легко сочетать с осенней одеждой разных цветов.

Для более изысканного эффекта стоит отдавать предпочтение лаконичным перчаткам без лишних декоративных элементов.

Ремень

Ремень. Источник: Instagram, @marcelies

Этот аксессуар давно перестал быть исключительно практичной деталью, предназначенной для удержания брюк. Осенью ремень можно носить поверх объёмного жакета, трикотажного платья или даже удлинённого кардигана. Он поможет подчеркнуть талию, создать более выразительный силуэт и придать образу завершённость.

Особенно элегантно сочетаются широкие жакеты с узкими кожаными ремнями. А для свободных платьев можно выбрать модель средней ширины с небольшой металлической пряжкой.

Стилисты рекомендуют избегать слишком массивного декора, если хочется создать сдержанный и изысканный образ.

Наручные часы

Наручные часы. Источник: Instagram, @jeanne_andreaa

Часы – небольшая деталь, способная существенно повлиять на общее впечатление от наряда. Особенно элегантно они сочетаются с рубашками, свитерами и классическими жакетами, когда лишь частично выглядывают из-под рукава.

При этом дорогие брендовые модели вовсе не обязательны. Сдержанные часы с минималистичным циферблатом и металлическим или кожаным ремешком могут стать универсальным дополнением к большинству повседневных образов.

Для осеннего гардероба хорошо подходят модели с золотистыми, серебристыми и коричневыми деталями. Желательно, чтобы оттенок металла перекликался с другими аксессуарами, например с пряжкой ремня или украшениями.

Объемный шарф

Перчатки и шарф. Источник: Instagram, @hollymayland

Трудно представить осенний гардероб без теплого шарфа. Однако правильно подобранная модель может стать не только защитой от холода, но и главным акцентом всего образа. Стилисты советуют обращать внимание на мягкие, достаточно плотные шарфы, которые красиво драпируются и держат форму.

Наиболее универсальными считаются кремовые, серые, карамельные и темно-коричневые оттенки. Они прекрасно сочетаются с классическими пальто и позволяют создавать сдержанные, но стильные комбинации.

Особенно удачно объемный шарф дополнит однотонное пальто или простую куртку, придавая наряду фактурность и уют.

Как правильно сочетать аксессуары

Чтобы осенний образ был гармоничным, важно не только подобрать красивые вещи, но и правильно их скомбинировать.

Стилисты рекомендуют придерживаться нескольких правил:

Повторяйте цвета. Если вы выбрали коричневый ремень, можно подчеркнуть этот оттенок сумкой, обувью или перчатками.

Если вы выбрали коричневый ремень, можно подчеркнуть этот оттенок сумкой, обувью или перчатками. Сочетайте металлические детали. Часы, пряжка ремня и украшения в близких оттенках создают целостную композицию.

Часы, пряжка ремня и украшения в близких оттенках создают целостную композицию. Следите за состоянием вещей. Ухоженные аксессуары без потертостей, заломов и повреждений делают наряд более аккуратным.

Ухоженные аксессуары без потертостей, заломов и повреждений делают наряд более аккуратным. Не перегружайте образ. Двух-трех выразительных деталей обычно достаточно, чтобы подчеркнуть индивидуальный стиль.

Двух-трех выразительных деталей обычно достаточно, чтобы подчеркнуть индивидуальный стиль. Сочетайте акценты со сдержанными вещами. Если у платка яркий принт, остальные аксессуары лучше выбирать нейтральными.

Главный секрет элегантного осеннего наряда заключается не в стоимости вещей, а во внимании к деталям. Даже доступные аксессуары могут придать образу особый шарм, если удачно сочетать цвета, фактуры и формы.

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