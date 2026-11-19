Как сделать идеальный маникюр дома: правило 90/10

Чтобы иметь красивые и ухоженные ногти, необязательно регулярно посещать салон красоты. Есть простой способ сделать аккуратный маникюр самостоятельно, потратив на это минимум времени. Для этого достаточно запомнить правило 90/10.

Как пишет Myself, этот метод помогает придать ногтям желаемую форму, избежать чрезмерного укорачивания и сэкономить время на подпиливании.

В чем заключается правило 90/10

Обычно во время домашнего маникюра используют один из двух способов: обрезают ногти ножницами или придают им форму с помощью пилочки. Однако у каждого из них есть свои недостатки.

Если пользоваться только пилочкой, процедура может затянуться, особенно когда нужно значительно укоротить ногти. Ножницами же не всегда удается создать ровный контур, а одно неосторожное движение может сделать ноготь короче, чем хотелось бы.

Правило 90/10 предполагает сочетание обоих способов. Его суть очень проста:

90% длины, которую нужно убрать, срезают маникюрными ножницами.

Оставшиеся 10% убирают пилочкой, постепенно придавая ногтям нужную форму.

Например, если вы хотите значительно укоротить ногти, сначала стоит срезать основную лишнюю длину, оставив небольшой запас. Затем с помощью пилочки можно аккуратно выровнять края, закруглить уголки или создать желаемую форму.

Такой подход позволяет лучше контролировать результат и снижает риск случайно срезать слишком много.

Как правильно ухаживать за ногтями дома

Чтобы маникюр выглядел аккуратно, важно не только правильно укорачивать ногти, но и соблюдать несколько рекомендаций.

Прежде всего используйте чистые и острые маникюрные инструменты. Не стоит срезать ногти слишком близко к коже, так как это может вызвать дискомфорт и раздражение.

При подпиливании не нужно сильно нажимать на ногтевую пластину. Если ногти тонкие или склонны к расслоению, лучше воспользоваться мелкозернистой пилочкой и работать осторожными движениями.

Завершить процедуру можно нанесением увлажняющего крема для рук или масла для кутикулы.

При этом правило 90/10 лучше всего подходит для натуральных ногтей. Если на них есть гелевое покрытие или Shellac, обычные ножницы могут не справиться с толщиной материала. К тому же попытка срезать твердое покрытие может повредить натуральный ноготь. В таких случаях лучше воспользоваться подходящими профессиональными инструментами или обратиться к мастеру.

Правило 90/10 не требует специальных навыков или дорогого оборудования. Его главное преимущество – возможность быстро укоротить ногти, оставив достаточно длины для точного и аккуратного оформления.

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