Как замаскировать носогубные складки макияжем: простой способ

Носогубные складки – естественные линии на лице, которые с возрастом могут становиться глубже и заметнее. Они образуются между крыльями носа и уголками рта, а их выраженность зависит от особенностей строения лица, состояния кожи и возрастных изменений.

Однако сделать эти складки менее заметными можно даже без косметологических процедур, используя обычные средства для макияжа. Визажист Лорен Гейл в своем Instagram продемонстрировала простой прием, который помогает визуально выровнять рельеф кожи.

Как скрыть носогубные складки с помощью макияжа

Секрет метода заключается в правильном использовании светлых оттенков. Носогубные складки создают на лице тени, из-за которых углубления кажутся более выраженными. Если немного осветлить эти участки, можно добиться эффекта более ровной кожи.

Для такого макияжа нужно подготовить:

Консилер на один-два тона светлее тональной основы.

Обычный тональный крем, который соответствует оттенку кожи.

Тонкая кисть для точного нанесения косметики.

Мягкая кисть для растушевки.

Сначала нужно определить самую глубокую часть носогубной складки. Для этого можно слегка улыбнуться, чтобы линия стала заметнее.

Далее тонкой кистью следует набрать совсем немного светлого консилера и провести им узкую линию вдоль углубления. Важно не выходить далеко за его границы.

После этого средство нужно осторожно растушевать мягкой кистью. Движения должны быть легкими, чтобы консилер остался преимущественно в области складки.

Следующий этап – нанесение тонального крема. Его распределяют тонкой линией немного сбоку от высветленного участка, а затем также растушевывают.

Благодаря сочетанию светлого консилера и обычной тональной основы создается оптическая иллюзия: затемненная часть складки кажется менее глубокой, а поверхность кожи – более ровной.

Как закрепить результат

Чтобы макияж дольше держался, визажист рекомендует при необходимости использовать полупрозрачную пудру. Ее следует наносить тонким слоем, избегая чрезмерного количества продукта.

Особенно важно не перегружать косметикой область вокруг рта. Из-за постоянных движений мышц лица плотные средства могут скапливаться в углублениях и лишь подчеркивать их.

Главное правило – использовать минимальное количество косметики и тщательно растушевывать границы между оттенками.

Стоит помнить, что такой макияж не устраняет носогубные складки и не меняет структуру кожи. Его задача – временно скорректировать распределение света и тени на лице, благодаря чему складки становятся визуально менее заметными.

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