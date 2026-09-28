Как укладывать боб: 6 стильных идей

Стрижка боб остается универсальным вариантом, но даже любимая прическа со временем может надоесть, если каждый день укладывать ее одинаково. Чтобы освежить образ, не обязательно снова идти к парикмахеру или кардинально менять длину волос.

Достаточно попробовать другой стиль укладки, изменить текстуру или даже просто сделать новый пробор. Стилисты предлагают как минимум шесть простых способов, которые помогут придать привычному бобу совершенно иной вид.

Завитые волосы

Если вы привыкли носить боб прямым, локоны сразу заметно изменят общий вид прически. Благодаря кудрям волосы становятся более объемными, подвижными и приобретают игривую форму.

Кучерявий боб Источник: instagram.com/cherilynrachelle

Для укладки можно использовать плойку или выпрямитель. Необязательно формировать одинаковые идеальные локоны – после завивки аккуратно разделите их пальцами, чтобы прическа выглядела более естественно. Легкая небрежность и пряди, ниспадающие в разных направлениях, сделают образ более непринужденным.

Объем у корней

Если передняя часть боба постоянно падает на лицо или привычно уходит набок, попробуйте изменить ее направление с помощью фена. Во время сушки поднимайте пряди вверх и отводите назад – это поможет создать дополнительный объем у корней.

Боб, зачесаний назад Источник: instagram.com/hairbyjohnd

Для такой укладки удобно использовать круглую щетку. Захватите ею передние пряди, поднимите их вверх, а затем направьте назад и немного подержите в таком положении, пока волосы остывают. Небольшое количество мусса или спрея для прикорневого объема поможет дольше сохранить форму.

Максимально гладкий боб

Еще один вариант – полностью отказаться от пышности и сделать ставку на гладкие волосы. Особенно эффектно такой способ смотрится на прямом бобе, когда пряди лежат ровно и аккуратно повторяют форму стрижки.

Максимально гладкий боб Источник: instagram.com/justinemarjan

Чтобы дополнительно открыть лицо, волосы можно заправить за одно или оба уха. Для блеска и укладки непослушных прядей подойдет небольшое количество сыворотки или масла. Средство лучше наносить преимущественно на длину и кончики, ведь излишек может сделать прическу визуально жирной.

Боб с боковым пробором

Новый пробор – один из самых быстрых способов изменить привычный боб. Если долго носить его в одном положении, волосы у корней привыкают к определенному направлению, поэтому после смены пробора они могут приобрести дополнительный объем.

Боб з боковим проділом Источник: instagram.com/jentioseco

Лучше всего экспериментировать с пробором сразу после мытья головы, когда волосы еще влажные. Определите новое положение, а затем высушите корни феном в нужном направлении. Так прядям будет легче оставаться на новом месте в течение дня.

Боб с прядью за ухом

Даже такое небольшое изменение, как прядь, заправленная за одно ухо, способно заметно изменить форму боба. Вместо симметричной прически с волосами по обеим сторонам лица вы получите более открытый и непринужденный образ.

Заправлений за вухо боб Источник: instagram.com/emilia_clarke

Этот вариант не требует сложных инструментов или длительной укладки. К тому же он позволяет акцентировать внимание на лице, макияже, сережках и других аксессуарах.

Завитые кончики

Кончики, загнутые наружу, придадут стрижке боб игривое ретро-настроение. Такая форма напоминает популярные прически 1990-х и начала 2000-х годов и позволяет быстро изменить силуэт стрижки.

Боб з підкрученими кінчиками Источник: instagram.com/daniellepriano

Для укладки можно использовать круглую щетку во время сушки феном или выпрямителем. Достаточно легко подкрутить последние несколько сантиметров волос наружу, не стараясь сделать каждую прядь абсолютно одинаковой.

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