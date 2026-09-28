Как улучшить состояние волос: 5 эффективных советов

Проблемы с волосами не всегда означают, что нужно покупать новые дорогие средства. Иногда достаточно пересмотреть повседневные привычки, которые могут незаметно наносить вред волосам и коже головы.

Трихолог Ольга Понятовская назвала пять простых правил ухода, которые помогут создать лучшие условия для восстановления волос. Подробности сообщает Styl Interia.

Совет 1

По словам специалиста, кожу головы не стоит мыть только раз в неделю. Оптимально делать это не реже, чем раз в три дня, хотя частота зависит и от индивидуальных особенностей.

Важна не только регулярность, но и сама техника мытья: шампунь, прежде всего, должен очищать именно кожу головы, где скапливаются себум, остатки косметических средств и загрязнения.

Совет 2

Частое окрашивание, особенно осветление, может ухудшать состояние волос. Трихолог советует хорошо подумать перед кардинальной сменой цвета, ведь поддерживать новый оттенок часто приходится в течение длительного времени.

Регулярное химическое воздействие может сделать волосы более сухими, ломкими и уязвимыми к повреждениям.

Совет 3

Понятовская советует начинать сушить волосы примерно через пять минут после мытья. Особое внимание стоит уделить коже головы.

Длительное пребывание с мокрыми волосами — не самая лучшая привычка, поэтому после мытья их лучше аккуратно промокнуть полотенцем и высушить феном при комфортной температуре.

Совет 4

Высокая температура может повредить структуру волос, поэтому использование плоек и выпрямителей следует максимально ограничить.

Если без горячей укладки не обойтись, специалист советует использовать средства с термозащитой. При этом частоту таких процедур всё равно лучше свести к минимуму.

Совет 5

Еще одна рекомендация — пилинг кожи головы примерно раз в 7–10 дней. Он помогает тщательнее удалять излишки себума, ороговевшие клетки и остатки средств для укладки.

При этом средство нужно подбирать в соответствии с состоянием кожи, особенно если она чувствительная или склонна к раздражению.

Также после каждого мытья специалист советует пользоваться кондиционером, который нужно смывать, а на подсушенные полотенцем волосы при необходимости наносить несмываемое средство для ухода.

Таким образом, улучшить состояние волос иногда можно не за счет увеличения количества косметики, а за счет нескольких последовательных изменений в ежедневном уходе.

OBOZ.UA предлагает советы по уходу за седыми волосами, чтобы избежать сухости и ломкости.