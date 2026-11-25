Как подкрашивать брови, если у вас седые волосы: секреты визажистов

Появление седины меняет не только цвет волос, но и влияет на то, как воспринимаются черты лица в целом. Поэтому с седыми прядями не работают некоторые приемы макияжа, например, выделение бровей темным цветом.

Обычно причина проста: оттенок карандаша стал слишком теплым, слишком темным или и то и другое одновременно. Как правильно его заменить, рассказало издание Grazia.

Почему привычный оттенок больше не подходит к седине

Седые и серебристые волосы обычно имеют холодный оттенок. В то же время большинство карандашей для бровей, особенно коричневых, которыми женщины пользовались десятилетиями, отдают теплыми тонами – рыжеватыми или оранжевыми. И такое сочетание кажется неуместным.

Еще одна проблема – насыщенность цвета. Оттенок бровей, который гармонировал с темными каштановыми волосами, после поседения может казаться слишком тяжелым и резким. В результате внимание сосредоточивается на бровях, а не на глазах, которые они должны подчеркивать.

Главное правило: немного более темный, но более мягкий и холодный оттенок

Чтобы правильно подобрать цвет карандаша для бровей к седым волосам, нужно выбирать оттенок немного темнее прядей, но мягче и холоднее традиционного оттенка для брюнеток. Брови должны быть достаточно выразительными, чтобы подчеркивать черты лица, но при этом гармонировать с цветом волос, а не контрастировать с ним.

Отлично подойдут оттенки серо-коричневого, мягкого пепельно-коричневого, коричнево-серого или даже холодного светлого графитового. Главное условие: подтон должен быть холодным.

Красить брови стойкой краско... Источник: lisegagne Развернуть

Подбирайте оттенок с учетом цвета седины

Седые волосы бывают разными, поэтому и цвет карандаша для бровей стоит выбирать в соответствии со своим оттенком. Вот какие сочетания советуют профессиональные визажисты.

Ярко-серебристые или белые волосы и светлая кожа – выбирайте очень мягкий серо-коричневый или светлый пепельный оттенок. Он поможет визуально освежить лицо.

– выбирайте очень мягкий серо-коричневый или светлый пепельный оттенок. Он поможет визуально освежить лицо. Сочетание темных и седых волос или стальной серый оттенок – лучше подойдет чуть более насыщенный пепельно-коричневый или коричнево-серый цвет, который сделает черты лица выразительнее.

– лучше подойдет чуть более насыщенный пепельно-коричневый или коричнево-серый цвет, который сделает черты лица выразительнее. Если раньше у вас были очень темные волосы – не стоит возвращаться к привычному оттенку бровей. Эксперты советуют вместо этого выбрать приглушенный холодный коричневый или серо-коричневый цвет.

Черный карандаш обычно выглядит слишком резко рядом с седыми волосами и не подходит большинству оттенков кожи. Им лучше пользоваться только тем, у кого кожа темнее.

Техника нанесения не менее важна, чем цвет

Если вы выбрали более светлый оттенок, выразительности бровям лучше добавлять с помощью техники, а не большого количества пигмента. Наносите короткие штрихи, напоминающие волоски, повторяя естественную форму бровей. Уделяйте особое внимание менее заполненным участкам. Затем расчешите брови щеточкой, чтобы смягчить линии. Оттеночный гель поможет соединить седые волоски с нанесенным карандашом цветом и зафиксировать результат.

Важное предупреждение: не используйте для бровей краску, предназначенную для волос на голове. Такие краски нельзя применять вблизи глаз – они могут вызвать раздражение или травмирование. Если вы хотите придать бровям стойкий оттенок, обратитесь к специалисту и сначала проведите тест на чувствительность кожи.

Как проверить, подходит ли вам новый оттенок

Чтобы примерить новый цвет карандаша для бровей, нанесите два-три холодных оттенка на тыльную сторону ладони, а затем попробуйте их на одной брови. Оценивайте результат при естественном дневном освещении. Правильный цвет должен делать взгляд выразительнее, а не привлекать все внимание к самим бровям.

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