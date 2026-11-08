Как наносить тушь, чтобы ресницы были максимально длинными: секрет визажистов

Длинные пушистые ресницы – идеальное завершение любого макияжа – от яркого вечернего до легкого и почти незаметного. И главный секрет здесь кроется в правильной технике нанесения туши.

Как красить ресницы практически на профессиональном уровне, рассказало издание Myself. Прежде всего выберите продукт, который удовлетворит вашу главную потребность – это может быть дополнительный объем, если ресницы тонкие, эффект удлинения или водостойкая формула. А дальше выполните такие шаги, как советуют профессиональные визажисты.

В первую очередь тщательно очистите ресницы – тушь хорошо ляжет только на идеально чистую поверхность.

Возьмите щипцы для завивки ресниц, приложите их у самого основания и осторожно подкрутите волоски.

Затем беритесь за тушь. Держите щеточку горизонтально, начинайте от корней ресниц и прокрашивайте их легкими зигзагообразными движениями от основания до кончиков.

Ресницы в уголках глаз можно дополнительно прокрасить кончиком щеточки.

Чтобы визуально удлинить ресницы, нанесите тушь также сверху. Для этого поднесите щеточку со стороны века и осторожно проведите ею по волоскам, не нажимая.

Дайте первому слою туши немного подсохнуть, а затем нанесите второй.

В завершение разделите ресницы специальной щеточкой, чтобы они не слипались.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как замаскировать носогубные складки с помощью макияжа.