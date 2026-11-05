Как краситься подводкой, если есть нависшее веко: секреты профессионалов

Те, у кого нависают веки, хорошо знают эту проблему: из-за такой особенности глаза иногда кажутся меньше. Поэтому многие отказываются от подводки в макияже, опасаясь, что она еще больше уменьшит глаз или просто потеряется под складкой века.

Но издание Myself утверждает, что несколько простых приемов помогут сделать взгляд выразительнее. Даже с нависшими веками можно аккуратно нарисовать стрелки, которые не размажутся, не отпечатаются нежелательным образом на коже и не спрячутся в складке. Вот как правильно наносить подводку, чтобы макияж выглядел аккуратно.

Совет 1. Выбирайте водостойкую подводку

Для нависших век лучше всего подходят водостойкие гелевые подводки или карандаши для глаз. Жидкие средства могут быстро размазываться или отпечатываться в складке века. Водостойкий карандаш или гелевая подводка, напротив, хорошо держатся в течение дня, поэтому вам не придется постоянно поправлять макияж.

Дополнительный совет: если используете гелевую подводку, возьмите тонкую кисть. С ней легче провести аккуратную линию.

Совет 2. Попробуйте технику tightlining

Название этой техники может звучать сложно, но по сути она довольно проста. Все, что нужно сделать, – подвести верхнюю линию роста ресниц непосредственно у корней, заполнив промежутки между ресницами. Благодаря этому они будут казаться гуще, а глаза – выразительнее и открытее. При этом на самом веке не будет заметной толстой линии.

Как это сделать:

Слегка приподнимите верхнее веко. Осторожно оттяните его пальцем вверх, чтобы увидеть линию роста ресниц.

Возьмите карандаш или гелевую подводку. Лучше всего подойдет мягкий карандаш, который легко скользит вдоль линии роста ресниц.

Заполните промежутки между ресницами. Осторожно проведите кончиком карандаша у самых корней ресниц, не нажимая на кожу над ними. Задача – не нарисовать линию на веке, а закрасить пространство между ресницами.

Работайте небольшими участками. Постепенно двигайтесь от середины века к внешнему, а затем к внутреннему уголку глаза.

При необходимости слегка растушуйте. Если линия кажется слишком резкой, воспользуйтесь тонкой кисточкой или ватной палочкой.

Для макияжа нависшего века л... Источник: Ariel Skelley Развернуть

Совет 3. Рисуйте тонкую линию

Если предпочитаете классические стрелки, не делайте их слишком толстыми. Широкая линия может скрыться под складкой века и из-за этого выглядеть неаккуратно. Начинайте с тонкого штриха во внутреннем уголке глаза, постепенно немного утолщая его ближе к внешнему. Небольшой кончик стрелки, направленный вверх, визуально приподнимет веко и сделает взгляд более открытым.

Дополнительный совет редакции: если кожа век склонна к жирности, а подводка часто отпечатывается на участке кожи над подвижным веком, можно попробовать использовать кремовые тени. Это средство создает на веке кремовую основу, благодаря которой подводка дольше остается на месте и не стирается. Особенно хорошо это работает с водостойкими формулами: они держатся на кремовой основе лучше, чем непосредственно на жирной коже.

Совет 4. Во время нанесения не закрывайте глаза и не натягивайте веки

Если веки нависают, важно хорошо видеть их естественную форму и складку во время нанесения подводки. Когда вы приподнимаете веко пальцами или натягиваете кожу, ее положение меняется.

Как только вы отпустите кожу, она вернется на место, а нарисованная линия может деформироваться или размазаться. Поэтому подводку лучше наносить, держа оба глаза открытыми и расслабленными и глядя прямо в зеркало.

Дополнительные советы и бьюти-хитрости для нависших век

Не забывайте о бровях. Аккуратная форма бровей помогает визуально приподнять всю область век.

Выбирайте матовые текстуры. Для подвижного века лучше использовать матовые тени: блестящие оттенки могут визуально утяжелить взгляд.

Для подвижного века лучше использовать матовые тени: блестящие оттенки могут визуально утяжелить взгляд. Делайте акцент на ресницах. Длинные, хорошо разделенные ресницы помогают сделать взгляд более свежим и выразительным.

Длинные, хорошо разделенные ресницы помогают сделать взгляд более свежим и выразительным. Ухаживайте за кожей век. Легкая сыворотка для кожи вокруг глаз, нанесенная утром, поможет увлажнить ее и сделает нанесение подводки более комфортным.

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