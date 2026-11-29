Как красить глаза после 60: секреты выразительного взгляда

С возрастом каждая любительница макияжа замечает, что привычные приемы нанесения косметики в области глаз больше не работают. То, что раньше подчеркивало взгляд, теперь делает его тяжелым и уставшим.

Дело в том, что с возрастом кожа вокруг глаз теряет упругость, появляются мелкие морщинки – из-за этого любимые стрелки начинают "плыть", а тени – подчеркивать рельеф. Впрочем, это совсем не означает, что от макияжа придется отказаться полностью. О четырех приемах, которые работают даже после 60 лет, рассказало издание ТСН. Они не требуют профессиональных навыков и сложных техник нанесения, зато могут заметно изменить общее впечатление от образа.

Попробуйте нюдовый карандаш вместо темного

Если вы привыкли подводить нижнюю слизистую глаза черным или темно-коричневым карандашом, попробуйте заменить его бежевым. Темная линия делает контур глаз выразительнее, но в то же время может визуально уменьшать их и утяжелять взгляд. Светлый карандаш работает иначе: с ним взгляд кажется более открытым, а глаза – большими.

Нанесите немного бежевого или нежно-персикового карандаша на нижнюю водную линию. Сразу заметите, что макияж выглядит легче. Белый карандаш лучше оставить для других экспериментов: на зрелой коже он иногда выглядит слишком контрастно.

Этот прием особенно хорошо подходит для дневного макияжа, когда хочется немного освежить лицо, не используя много косметики.

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Красьте ресницы с внешней стороны глаза с особым вниманием

Тушь есть почти в каждой косметичке, но не все используют ее так, чтобы добиться эффекта открытого взгляда. Попробуйте наносить немного больше средства на ресницы у внешних уголков глаз. Именно этот небольшой акцент помогает визуально вытянуть форму глаз и сделать их выразительнее.

Сначала подкрутите ресницы керлером, а затем нанесите тушь, двигая щеточку немного вверх и в сторону висков. На внешние ресницы можно добавить еще один тонкий слой продукта. Для такого макияжа лучше подойдет тушь с удлиняющим эффектом. Она поможет выделить ресницы, не утяжеляя их. Но не стоит наносить слишком много средства: склеенные ресницы могут сделать взгляд тяжелее.

Замените черные стрелки мягкими коричневыми

Черные стрелки подходят далеко не каждому типу внешности. На зрелых веках они нередко выглядят слишком резко, особенно если линия толстая или имеет четкий графичный контур. Хорошей альтернативой станет коричневый карандаш или подводка.

Проведите тонкую линию вдоль верхнего ряда ресниц. У внешнего уголка немного продлите ее вверх, в направлении виска. Важно, чтобы кончик стрелки не опускался вниз, ведь это может визуально подчеркнуть опущенные уголки глаз.

Коричневый цвет выглядит мягче, чем черный, поэтому хорошо подходит для повседневного макияжа. Он подчеркивает глаза, но не делает образ слишком тяжелым. Если линия получилась немного неровной, ее можно слегка растушевать небольшой кистью.

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Наносите матовые тени немного выше складки века

Женщины, у которых появились нависшие веки, часто сталкиваются с одной проблемой: после нанесения теней их почти не видно. Цвет скрывается в складке, а макияж не дает желаемого эффекта.

Попробуйте наносить тени немного выше естественной складки верхнего века. Для этого выберите матовый бежевый, песочный, тауп или мягкий коричневый оттенок. Наберите совсем немного продукта на пушистую кисть и растушуйте его по направлению вверх и к внешнему уголку глаза.

Так можно визуально изменить форму макияжа и сделать взгляд более открытым. Главное – не переборщить с цветом. Лучше наносить тени постепенно, чтобы получить мягкий переход без заметных границ.

Также стоит обратить внимание на текстуру косметики. Матовые тени обычно выглядят аккуратнее на зрелой коже. Большое количество блесток может подчеркнуть морщины и неровности, поэтому для повседневного макияжа лучше выбирать спокойные оттенки без выраженного сияния.

Как сделать макияж после 60 лет, чтобы глаза выглядели моложе

Все четыре приема можно использовать отдельно или сочетать между собой. Например, для обычного дня достаточно бежевого карандаша на нижней слизистой, небольшого количества туши на ресницах и легкого оттенка теней. Если хочется более выразительного макияжа, добавьте тонкую коричневую стрелку.

Особое внимание стоит уделять количеству косметики и ее текстуре. Слишком темные линии, толстый слой туши и плотные тени могут утяжелять взгляд. А аккуратно подчеркнутые ресницы, мягкие оттенки и хорошо растушеванные тени помогут освежить лицо.

И еще один совет: не стоит слепо следовать правилам макияжа только из-за возраста. Если вам нравятся яркие тени или черная подводка, не нужно от них отказываться. Главное, чтобы косметика подходила именно вам и помогала чувствовать себя уверенно.

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