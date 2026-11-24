Эти головные уборы не сделают из вас бабушку: Андре Тан назвал зимние тренды

Украинский дизайнер Андре Тан раскрыл важный модный секрет, который поможет не изуродовать зимний гардероб. Он подчеркнул, что неправильно подобранный головной убор может испортить даже самый дорогой образ и сделать вас похожими на "бабушку у подъезда", поэтому назвал пять самых трендовых аксессуаров холодного сезона.

В подборку модельер добавил как фактурные шляпки, так и более привычные шапки beanie, чтобы каждый смог подобрать для себя идеальный вариант. Какие головные уборы будут на пике популярности, Андре Тан рассказал в своем Instagram.

Шапка beanie

Дизайнер посоветовал выбирать шапки из качественного плотного материала с красивым отворотом. Если же надеть растянутый головной убор, создать изысканный образ точно не удастся.

Шапка beanie будет трендом этой зимой. Источник: instagram.com/smythsisters

Французский берет

По словам Андре Тана, берет может превратить даже обычный поход в магазин в своего рода показ мод, ведь он излучает эстетику изысканного парижского стиля.

Французский берет сделает ва... Источник: instagram.com/m_rielou Развернуть

Шерстяная кепка

Дизайнер подчеркнул, что этот структурированный головной убор идеально сочетается с любой верхней одеждой. Главное – не выбирать кепки со слишком большим козырьком.

Шерстяная кепка идеально впи... Источник: Скриншот Развернуть

Шляпка клош

Этот аксессуар выглядит невероятно элегантно. Как подчеркнул Андре Тан, особенно удачным выбором будет сочетать шляпку клош с классическим пальто.

Шляпка клош выглядит элегантно. Источник: instagram.com/kendalljenner

Капор

По словам модельера, капор – идеальный вариант для тех, кто хочет чувствовать себя комфортно в холодные дни, но при этом выглядеть красиво, ведь он точно не испортит прическу.

Капор поможет вам не испортить прическу. Источник: instagram.com/hannah_sheps

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