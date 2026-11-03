Стилисты назвали 6 модных цветов, которые стоит носить этой зимой

Зима традиционно ассоциируется с темными и сдержанными оттенками в одежде, однако в этом сезоне модные тенденции предлагают гораздо более разнообразную палитру. Наряду с привычными коричневым и бордовым популярность приобретают яркие цвета, способные оживить даже самый простой образ.

Как пишет Who What Wear, зимой 2026–2027 годов особенно актуальными будут шесть оттенков, которые легко сочетать с базовыми вещами гардероба. Главное – выбирать цвета, которые соответствуют личному стилю и гармонично сочетаются с другими вещами.

Насыщенный фиолетовый

Насыщенный фиолетовый. Источник: @hoskelsa

Этой зимой на смену глубоким сливовым оттенкам приходит выразительный, яркий фиолетовый. Он привлекает внимание и добавляет образу оригинальности, особенно на фоне традиционных зимних цветов.

Необязательно одеваться в фиолетовое с головы до ног. Достаточно выбрать свитер, шарф или сумку такого оттенка, чтобы сделать повседневный наряд интереснее.

Особенно удачно фиолетовый сочетается с черным, бежевым и коричневым. Например, яркий джемпер можно носить с классическими темными брюками, а фиолетовый шарф станет заметным акцентом в сочетании со светлым пальто.

Золотистый

Золотистый. Источник: @christietyler

Золотой цвет постепенно выходит за пределы праздничного гардероба. Если раньше его преимущественно ассоциировали с вечерними платьями и блестками, то теперь он появляется и в повседневных образах.

Особенно актуальны вещи с мягким металлическим отливом, напоминающие жидкое золото. Это могут быть атласные блузы, юбки, жакеты или аксессуары.

Золотистый лучше всего сочетать с лаконичными вещами, чтобы образ не казался перегруженным. Например, золотистая блуза будет элегантно смотреться с черными брюками, а небольшая сумка с металлическим блеском дополнит даже сдержанный зимний наряд.

Ярко-красный

Ярко-красный. Источник: @thealiceedit

Красный остается одним из главных цветов холодного сезона, однако в этом году особое внимание привлекает его насыщенный, чистый оттенок.

В моде не только красные аксессуары, но и крупные элементы гардероба. Пальто, свитера, брюки и даже полностью красные комплекты становятся все популярнее.

Стилисты советуют сочетать яркий красный с черным. Такое контрастное сочетание делает образ выразительным, но при этом не требует сложного подбора вещей. Для повседневного гардероба отлично подойдет красный свитер с темными джинсами или яркое пальто поверх однотонного наряда.

Оливково-зеленый

Оливково-зеленый. Источник: MAISON ESSENTIELE

Тем, кто предпочитает более спокойные цвета, стоит обратить внимание на приглушенный оливково-зеленый. Он постепенно становится альтернативой привычным серому, черному и бежевому.

Особенно актуальны оливковые пальто, жакеты, куртки и трикотажные вещи. Благодаря сдержанному оттенку их легко сочетать с большинством базовой одежды. Оливковый гармонично смотрится рядом с кремовым, шоколадным, темно-синим и черным. В то же время его можно сочетать с более яркими цветами, в частности фиолетовым или красным.

Это один из самых универсальных оттенков сезона, который вряд ли потеряет актуальность сразу после окончания зимы.

Кобальтово-синий

Синий. Источник: @chloekathbutler

Еще один заметный тренд – насыщенный кобальтово-синий. Этот яркий оттенок добавляет свежести зимним образам и хорошо сочетается с привычными вещами из денима.

Особенно популярны кобальтовые свитера, брюки, платья и аксессуары. Для более смелого образа можно сочетать несколько вещей одного цвета. Интересный способ добавить кобальтовый в гардероб – выбрать ярко-синие колготки.

Тем, кто не любит слишком ярких сочетаний, достаточно приобрести синий шарф или сумку. Такой аксессуар поможет разнообразить даже полностью черный образ.

Шоколадно-коричневый

Несмотря на популярность ярких цветов, шоколадный оттенок не собирается покидать модные гардеробы. Он уже несколько сезонов подряд остается одним из самых востребованных и постепенно превращается в новую классику.

Особенно актуальны монохромные образы в коричневой гамме. Например, темно-шоколадное пальто можно сочетать со светлым трикотажным костюмом, замшевыми сапогами или кожаной сумкой.

Не менее стильно выглядит сочетание коричневого с черным. Хотя раньше такую комбинацию нередко считали неудачной, сегодня она стала одним из популярных приемов в моде.

Шоколадный цвет хорошо подходит для верхней одежды, вязаных свитеров, кожаных юбок и аксессуаров. Его главное преимущество – универсальность, благодаря которой такие вещи можно носить на протяжении многих сезонов.

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