Чтобы не плакать перед зеркалом: Андре Тан назвал 5 вещей, которые нельзя покупать в интернете

Украинский дизайнер Андре Тан назвал пять вещей, которые, по его мнению, лучше не покупать в интернете без возможности примерки. Речь идет о джинсах, бюстгальтерах, обуви для длительного ношения, вечерних платьях сложного кроя, а также пальто и жакетах из дешевой ткани.

Об этом модельер рассказал в Instagram. Он отметил, что удобство онлайн-шоппинга иногда оборачивается разочарованием после получения посылки.

"Нажала на кнопочку – и уже через три дня плачешь у зеркала", – пошутил Тан.

Джинсы

По словам дизайнера, с джинсами малоизвестных брендов лучше не рисковать без примерки. Даже если на фотографии они выглядят идеально, предсказать посадку, длину и плотность денима бывает сложно.

За словами дизайнера, з джин... Источник: senivpetro on Magnific Развернуть

Бюстгальтер

По его мнению, фотографии недостаточно, чтобы понять, правильно ли подобраны чашка и объем и обеспечивает ли модель необходимую поддержку. Поэтому даже если белье выглядит привлекательно на сайте, результат после получения посылки может оказаться совсем другим.

Бюстгальтер не варто купувати онлайн Источник: unsplash.com/@davemcphoto

Обувь для длительного ношения

Дизайнер не советует покупать в интернете обувь, которую планируют носить долго. Особенно это касается моделей, где важны комфорт и правильная посадка.

"Красивые туфли, в которых вы не можете ходить, а только сидеть, – это уже не обувь, а декорации", – сказал Тан.

Не радить дизайнер онлайн купувати взуття Источник: instagram.com/hannamw

Вечернее платье сложного кроя

Речь идет о вечерних платьях с корсетами, драпировкой и сложными вырезами. Дизайнер считает, что такие модели должны точно сидеть по фигуре, а оценить это по фотографии практически невозможно.

Вечірня сукня складного крою Источник: Getty

Пальто или жакет из дешевой ткани

Последними в списке Андре Тана стали пальто и жакеты из очень дешевых материалов. На фотографии такая вещь может выглядеть вполне удачно, однако изображение не передает фактуру и вес ткани.

Кроме того, заранее сложно понять, как именно материал будет лежать на фигуре и будет ли вещь выглядеть так же, как на фото.

Пальто або жакет може бути із дешевої тканини Источник: instagram.com/maroobii_

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