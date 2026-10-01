Принт, ставший хитом 2000-х, снова в моде

Мода на эстетику 2000-х продолжает возвращать вещи, о которых еще несколько лет назад почти не вспоминали. Вслед за капри, топами с завязками на шее и характерными аксессуарами того периода снова набирает популярность камуфляжный принт.

Эту тенденцию уже подхватили модницы на улицах Копенгагена, а камуфляж в последние сезоны появляется и в дизайнерских коллекциях. Vogue, в частности, ранее называл camouflage одним из заметных направлений стритстайла Копенгагенской недели моды, а в коллекциях 2026 года этот принт также продолжил появляться. Подробности сообщает Myself.

Как камуфляж стал модным принтом

Камуфляжний принт Источник: Instagram, @emilisindlev

Изначально камуфляж создавали вовсе не для моды. Сочетание неравномерных пятен зеленого, коричневого, бежевого и черного цветов должно было помогать военным сливаться с окружающей средой.

Со временем элементы военной одежды перешли в повседневный гардероб и стали частью стритстайла и различных субкультур. Особенно популярным камуфляж был в 2000-х: его носили на брюках, куртках, топах, сумках и даже создавали образы почти полностью из вещей с этим принтом.

Теперь он возвращается, но стилизуют его уже несколько иначе.

Что носят с камуфляжем сейчас

Камуфляжний принт Источник: Instagram, @sofiamcoelho

Одним из самых заметных вариантов стали широкие брюки и шорты с камуфляжным рисунком. Также актуальны карго, куртки, топы и отдельные аксессуары.

Чтобы образ не был перегруженным, камуфляж рекомендуется сочетать с простыми однотонными вещами. Самый простой вариант – белый, черный, серый, коричневый или хаки верх.

Камуфляжний принт Источник: Instagram, @yonivanlooy

Не менее органично такой принт сочетается с вещами в стиле utility: жилетами, объемными куртками, рубашками и обувью на массивной подошве.

Камуфляж можно носить даже с элегантными вещами

Современный вариант тренда не ограничивается исключительно спортивными или милитари-образами. Контрастные сочетания стали одним из самых интересных способов стилизации.

Например, широкие камуфляжные брюки можно надеть с классической рубашкой, приталенным топом или обувью на каблуке. Именно сочетание грубоватого принта с более женственными вещами делает образ более современным и отдаляет его от буквального стиля 2000-х.

Камуфляж хорошо вписывается сразу в несколько современных направлений – возвращение моды 1990-х и 2000-х, популярность карго и utility-одежды, а также интерес к выразительным принтам.

В то же время это остается довольно противоречивым принтом: для одних он прежде всего ассоциируется с ностальгией по моде 2000-х, а для других – с военной одеждой. Поэтому дизайнеры и модницы все чаще используют камуфляж дозированно, сочетая его с вещами, максимально далекими от военной стилистики.

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