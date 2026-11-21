Популярен перед Рождеством: какой маникюр сделать в декабре
Самый трендовый цвет маникюр...
Источник: Mariia Demchenko
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С приближением Рождества хочется добавить немного праздничного настроения даже в свой маникюр. Но в этом году вместо привычного классического красного стоит обратить внимание на более изысканный оттенок – Spiced Cherry Red, который стал одним из главных цветов сезона.
Он не просто создает праздничное настроение, но и прекрасно сочетается с разными дизайнами. Как носить этот цвет в предстоящем рождественском сезоне, рассказало издание Myself.
Маникюр Spiced Cherry: особенности тренда
Самый модный цвет маникюра в...
Источник: Instagram / @bangstyle
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Для предпраздничного периода трудно найти более удачный цвет, чем насыщенный вишневый. Он не настолько темный, чтобы казаться почти черным, но и не такой яркий, как оттенки, которые мы обычно выбираем летом. В то же время даже классические цвета лака время от времени получают современное обновление. Spiced Cherry Red – это немного более темный, теплый и приглушенный вариант традиционного рождественского красного. Он сочетает глубокий бордовый, классический вишневый и едва заметный коричневый оттенки, благодаря чему выглядит одновременно празднично и элегантно.
Этот цвет и сам по себе выглядит эффектно, поэтому дополнительный дизайн ему не нужен. На коротких ногтях естественной формы он создает сдержанный и ухоженный образ, а на длинных ногтях миндалевидной формы придает маникюру особый шарм.
Как носить Spiced Cherry Red на Рождество
Даже без дополнительного декора темный оттенок отлично смотрится с глянцевым покрытием. Благодаря блеску насыщенный вишневый цвет раскрывается особенно выразительно.
Если же на праздники хочется чего-то более интересного, темно-вишневый можно дополнить тематическими деталями. Например, золотыми звездочками, деликатными хромированными элементами или блестящими узорами. А тем, кто предпочитает более сдержанный маникюр однотонному покрытию, подойдет французский маникюр с использованием оттенка Spiced Cherry.
Вот несколько вариантов дизайна, которые могут стать источником вдохновения:
Полоски и золотые акценты
Полоски и золотые акценты.
Источник: Instagram / @nails.by.iz_
Серебряные блестящие звезды
Серебряные блестящие звезды.
Источник: Instagram / @peachnailco
Рождественский глиттер
Рождественский глиттер.
Источник: Instagram / @basecoatstories
Вишневый маникюр в горошек
Вишневый маникюр в горошек.
Источник: Instagram / @swoonmanicures
Рождественский маникюр с эффектом ауры
Рождественский маникюр с эффектом ауры.
Источник: Instagram / @heygreatnails
Лучше всего этот цвет раскрывается на коротких и средней длины ногтях аккуратной формы. Ухоженная кутикула и глянцевое финишное покрытие станут удачным завершением предпраздничного маникюра.
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