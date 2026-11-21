Популярен перед Рождеством: какой маникюр сделать в декабре

С приближением Рождества хочется добавить немного праздничного настроения даже в свой маникюр. Но в этом году вместо привычного классического красного стоит обратить внимание на более изысканный оттенок – Spiced Cherry Red, который стал одним из главных цветов сезона.

Он не просто создает праздничное настроение, но и прекрасно сочетается с разными дизайнами. Как носить этот цвет в предстоящем рождественском сезоне, рассказало издание Myself.

Маникюр Spiced Cherry: особенности тренда

Самый модный цвет маникюра в... Источник: Instagram / @bangstyle Развернуть

Для предпраздничного периода трудно найти более удачный цвет, чем насыщенный вишневый. Он не настолько темный, чтобы казаться почти черным, но и не такой яркий, как оттенки, которые мы обычно выбираем летом. В то же время даже классические цвета лака время от времени получают современное обновление. Spiced Cherry Red – это немного более темный, теплый и приглушенный вариант традиционного рождественского красного. Он сочетает глубокий бордовый, классический вишневый и едва заметный коричневый оттенки, благодаря чему выглядит одновременно празднично и элегантно.

Этот цвет и сам по себе выглядит эффектно, поэтому дополнительный дизайн ему не нужен. На коротких ногтях естественной формы он создает сдержанный и ухоженный образ, а на длинных ногтях миндалевидной формы придает маникюру особый шарм.

Как носить Spiced Cherry Red на Рождество

Даже без дополнительного декора темный оттенок отлично смотрится с глянцевым покрытием. Благодаря блеску насыщенный вишневый цвет раскрывается особенно выразительно.

Если же на праздники хочется чего-то более интересного, темно-вишневый можно дополнить тематическими деталями. Например, золотыми звездочками, деликатными хромированными элементами или блестящими узорами. А тем, кто предпочитает более сдержанный маникюр однотонному покрытию, подойдет французский маникюр с использованием оттенка Spiced Cherry.

Вот несколько вариантов дизайна, которые могут стать источником вдохновения:

Полоски и золотые акценты

Полоски и золотые акценты. Источник: Instagram / @nails.by.iz_

Серебряные блестящие звезды

Серебряные блестящие звезды. Источник: Instagram / @peachnailco

Рождественский глиттер

Рождественский глиттер. Источник: Instagram / @basecoatstories

Вишневый маникюр в горошек

Вишневый маникюр в горошек. Источник: Instagram / @swoonmanicures

Рождественский маникюр с эффектом ауры

Рождественский маникюр с эффектом ауры. Источник: Instagram / @heygreatnails

Лучше всего этот цвет раскрывается на коротких и средней длины ногтях аккуратной формы. Ухоженная кутикула и глянцевое финишное покрытие станут удачным завершением предпраздничного маникюра.

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