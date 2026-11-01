Мрачная романтика: стильные цвета маникюра на ноябрь

Когда ясные дни бабьего лета сменяются осенней хмуростью, многие любители маникюра тоже переходят на более сдержанные цвета. Впрочем, осенью 2026 года на смену глубоким оттенкам красного и коричневого приходят так называемые "земляные" тона.

Как пишет издание InStyle, они занимают промежуточное место между нейтральными цветами и яркими акцентами. Такие оттенки воспринимаются как мягкие, приглушенные и немного загадочные. Нужного эффекта можно добиться, если словно наложить на привычные осенние цвета легкий дымчатый фильтр. Под ним сиреневый становится серее, зеленый – мягче, а фиолетовый – теплее.

Для маникюра в таких тонах лучше всего подходит нанесение цветного лака полупрозрачными слоями, глянцевый финиш и деликатные магнитные эффекты. И вот пять приглушенных осенних оттенков, которые мастера маникюра советуют обязательно попробовать в этом сезоне.

Дымчатый фиолетовый

Дымчатый фиолетовый. Источник: Instagram / @thecolornook

Этот цвет называют пепельным фиолетовым, мутным сливовым или приглушенным инжирным, но суть одна: мягкий фиолетовый с дымчатым подтоном имеет все шансы стать одним из главных маникюрных трендов осени. Чтобы получить нужный эффект, стоит выбирать сливовые оттенки с примесью дымчато-серого – так покрытие будет выглядеть размытым, словно затуманенным. Цвет можно наносить полупрозрачными желеобразными слоями или дополнять едва заметным эффектом "кошачьего глаза", который создает глубину и добавляет переливов, не лишая маникюр мягкости.

Дымчатый оливковый

Дымчатый оливковый. Источник: Instagram / @gelcare.official

Дымчатый оливковый – это приглушенный зеленый с прохладным серым подтоном. Он выглядит естественно и по-сезонному, но при этом не так привычно, как коричневый или бордовый. Этот цвет подходит как для однотонного маникюра, так и для французского маникюра с цветными кончиками или даже для дизайна с узорами под панцирь черепахи или крокодилью кожу. Серый подтон делает зеленый мягче и сдержаннее, чем желтоватые оттенки, популярные в предыдущие сезоны. Поэтому он выглядит менее вызывающе, чем яркий шартрез.

Кирпично-красный

Кирпично-красный. Источник: Instagram / @avrnailswatches

Идеальный пыльный кирпично-красный цвет балансирует между красным, коричневым, серым и лиловым. Для теплого подтона кожи лучше подойдет лак с более выраженной оранжевой основой. Если же подтон кожи холодный, стоит обратить внимание на средства с большей примесью серого.

Приглушенный серо-бежевый

Приглушенный серо-бежевый. Источник: Instagram / @lolo.nailedit

Тауп – это сложный оттенок на границе серого, бежевого, фиолетового и коричневого. Его считают одним из самых универсальных и элегантных нейтральных цветов для осени: он выглядит теплым и естественным, но в то же время остается сдержанным и современным. Если хочется чего-то более выразительного, можно попробовать полупрозрачный лак с магнитными переливами, создающими почти мистический эффект.

Приглушенный розовый

Приглушенный розовый. Источник: Instagram / @bynatashad

Этот нежный оттенок можно считать более взрослой версией привычного розового цвета клубничного молока. Благодаря приглушенным сиреневым и бежевым подтонам он выглядит романтично, но не кажется слишком сладким. Этой осенью такой лак можно наносить тонким полупрозрачным слоем на короткие натуральные ногти или использовать в многослойном дизайне с близкими по тону цветами. Это поможет добавить маникюру глубины, сохранив его деликатность и аккуратный вид.

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