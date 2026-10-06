Перестань носить после 30: Андре Тан назвал 5 вещей, которые нужно выбросить из гардероба

Украинский модельер Андре Тан назвал пять вещей, от которых отказался после 30 лет. При этом он подчеркнул: дело вовсе не в возрасте, а в том, что со временем человек начинает по-другому относиться к собственному гардеробу и деньгам.

По словам модельера в Instagram, после 30 он перестал покупать вещи, которые заставляют его испытывать дискомфорт, не соответствуют образу жизни или быстро теряют актуальность. Среди них – неудобная обувь, одежда не по размеру, дешевые вещи со сложным декором, неуместные тренды и большое количество некачественной одежды.

Неудобная обувь

Дизайнер признался, что раньше мог купить обувь со значительной скидкой, даже если она была неудобной. Теперь же он не готов терпеть дискомфорт ради эффектного вида.

"Если туфли превращают мою походку в евакуацию кузнечика – они мне просто не нужны", – пошутил модельер.

По словам Тана, красивая обувь не стоит того, чтобы постоянно страдать при ее ношении.

Не стоит покупать неудобную обувь

Одежда не своего размера

Еще одна категория, которую дизайнер больше не покупает, – вещи не по размеру. Их стоит подбирать в соответствии с фигурой и потребностями в конкретный момент, а не хранить одежду как мотивацию для будущих изменений.

"Гардероб должен поддерживать вас сегодня, а не шантажировать возможным похудением. Никогда", – подчеркнул он.

Одежда, которая давит. Источник: pexels.com

Дешевые вещи со сложным декором

Стразы, избыточное количество декоративных элементов, золотая фурнитура и кружево – еще одна категория, к которой Андре Тан советует относиться с осторожностью. По его мнению, сочетание большого количества декора с низким качеством материалов редко выглядит дорого.

Стразы, чрезмерное количеств... Источник: Instagram, @mimiarr Развернуть

Тренды, не соответствующие образу жизни

Андре Тан считает, что модная одежда должна соответствовать реальному образу жизни человека. По его словам, нет смысла заполнять шкаф "последними писками моды", если эти вещи фактически негде носить.

"Ну, если вы не ходите по красной дорожке, вам вряд ли понадобится пятое прозрачное платье", – отметил модельер.

Модная одежда должна соответ... Источник: instagram.com/lauraharrier Развернуть

Десять посредственных вещей вместо одной качественной

Последний пункт в списке Тана – привычка покупать много недорогих вещей вместо того, чтобы инвестировать в одну качественную вещь.

"Лучше качественный пиджак, который прослужит вам годами, чем пакет с одеждой, о котором вы забудете уже на следующее утро", – сказал дизайнер.

Лучше купить одну качественн... Источник: pexels.com/@helin-gezer-903013644 Развернуть

Ранее OBOZ.UA писал, что Андре Тан назвал три главных антитренда осени 2026 года.