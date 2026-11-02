Бархатные ногти: маникюр, который идеально подойдет на зиму и Рождество

Бархат давно закрепился в моде как материал, который придает образам выразительность и особый блеск. Теперь его характерную игру света воспроизводят и в дизайне ногтей. Бархатные ногти имеют деликатное сияние, напоминающее поверхность мягкой ткани, но не создающее объемного или плюшевого эффекта.

Такой маникюр подходит для зимнего сезона и особенно уместен во время рождественских праздников. Стилисты из myself.de советуют выбирать тот цвет бархатных ногтей, который будет соответствовать вашему настроению.

Что такое бархатные ногти и как их сделать

Эффект бархата на ногтях создают с помощью магнитного лака с мелкими блестками. Под действием магнита частицы меняют свое положение, благодаря чему свет отражается особым образом, и поверхность приобретает мягкий переливчатый вид.

Что такое бархатные ногти и как их сделать. Источник: instagram.com/glossytipped

Этот дизайн также связывают с маникюром "кошачий глаз", однако в бархатной версии сияние распределяется так, чтобы имитировать фактуру ткани.

Для создания такого покрытия сначала наносят базу, а затем выбранный магнитный лак. Пока покрытие еще не затвердело, над ногтем проводят магнитом, формируя желаемый узор и направление блеска. После получения нужного эффекта лак полимеризуют под УФ-лампой, а в завершение наносят топ. Разные магниты позволяют менять результат – от равномерного сияния до более выразительных световых переливов.

Бархатные ногти. Источник: instagram.com/glossytipped

Какие цвета выбрать для зимнего маникюра

Особенно эффектно бархатное покрытие смотрится на насыщенных темных оттенках. Черный лак создает глубокий блеск, а темно-красный и синий добавляют маникюру праздничного настроения. Такие цвета хорошо сочетаются с зимними образами и могут стать акцентом рождественского стиля.

Какой маникюр сделать на Рождество. Источник: instagram.com/glossytipped

Варианты маникюра на Рождество. Источник: instagram.com/glossytipped

В то же время тренд не ограничивается темной палитрой. Бежевые, розовые и зеленые оттенки помогут сделать дизайн нежнее и универсальнее.

Как сделать бархатные ногти. Источник: instagram.com/meraki_nails_cardiff

Бархатный эффект можно использовать не на всей ногтевой пластине, а только на кончиках, создав вариацию французского маникюра.

Бархатные ногти, дизайн. Источник: instagram.com/nailsbylillylakemary

Варианты бархатных ногтей. Источник: instagram.com/nailsbylillylakemary

Бархатные ногти, как сделать. Источник: instagram.com/nailsbylillylakemary

Бархатные ногти: какой цвет. Источник: instagram.com/nailsbylillylakemary

Еще один вариант – плавно растушевать мерцание от края ногтя к его середине, получив мягкий градиент в стиле беби-бумер.

OBOZ.UA предлагает интересные идеи французского маникюра. Это могут быть как изысканные дизайны, так и яркие варианты.