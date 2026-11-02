Бархатные ногти: маникюр, который идеально подойдет на зиму и Рождество
Модный маникюр на зиму.
Источник: instagram.com/herbeautytorino
Бархат давно закрепился в моде как материал, который придает образам выразительность и особый блеск. Теперь его характерную игру света воспроизводят и в дизайне ногтей. Бархатные ногти имеют деликатное сияние, напоминающее поверхность мягкой ткани, но не создающее объемного или плюшевого эффекта.
Такой маникюр подходит для зимнего сезона и особенно уместен во время рождественских праздников. Стилисты из myself.de советуют выбирать тот цвет бархатных ногтей, который будет соответствовать вашему настроению.
Что такое бархатные ногти и как их сделать
Эффект бархата на ногтях создают с помощью магнитного лака с мелкими блестками. Под действием магнита частицы меняют свое положение, благодаря чему свет отражается особым образом, и поверхность приобретает мягкий переливчатый вид.
Что такое бархатные ногти и как их сделать.
Источник: instagram.com/glossytipped
Этот дизайн также связывают с маникюром "кошачий глаз", однако в бархатной версии сияние распределяется так, чтобы имитировать фактуру ткани.
- Для создания такого покрытия сначала наносят базу, а затем выбранный магнитный лак.
- Пока покрытие еще не затвердело, над ногтем проводят магнитом, формируя желаемый узор и направление блеска.
- После получения нужного эффекта лак полимеризуют под УФ-лампой, а в завершение наносят топ.
- Разные магниты позволяют менять результат – от равномерного сияния до более выразительных световых переливов.
Бархатные ногти.
Источник: instagram.com/glossytipped
Какие цвета выбрать для зимнего маникюра
Особенно эффектно бархатное покрытие смотрится на насыщенных темных оттенках. Черный лак создает глубокий блеск, а темно-красный и синий добавляют маникюру праздничного настроения. Такие цвета хорошо сочетаются с зимними образами и могут стать акцентом рождественского стиля.
Какой маникюр сделать на Рождество.
Источник: instagram.com/glossytipped
Варианты маникюра на Рождество.
Источник: instagram.com/glossytipped
В то же время тренд не ограничивается темной палитрой. Бежевые, розовые и зеленые оттенки помогут сделать дизайн нежнее и универсальнее.
Как сделать бархатные ногти.
Источник: instagram.com/meraki_nails_cardiff
Бархатный эффект можно использовать не на всей ногтевой пластине, а только на кончиках, создав вариацию французского маникюра.
Бархатные ногти, дизайн.
Источник: instagram.com/nailsbylillylakemary
Варианты бархатных ногтей.
Источник: instagram.com/nailsbylillylakemary
Бархатные ногти, как сделать.
Источник: instagram.com/nailsbylillylakemary
Бархатные ногти: какой цвет.
Источник: instagram.com/nailsbylillylakemary
Еще один вариант – плавно растушевать мерцание от края ногтя к его середине, получив мягкий градиент в стиле беби-бумер.
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