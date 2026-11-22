Не только по составу: как выбрать качественную одежду в магазине

От дорогого кашемирового свитера со 100% натуральным составом мы ожидаем качества и долговечности, но реальность такова, что он может довольно быстро потерять вид: покрыться катышками, растянуться или деформироваться уже после первой стирки. Дело в том, что само название материала на этикетке еще не свидетельствует о качестве сделанной из него одежды.

Выбирая вещь из кашемира, важно также обращать внимание на свойства волокон, способ изготовления ткани и обработку готового изделия. О том, как оценить одежду перед покупкой, что в первую очередь учитывать при выборе и почему натуральный состав не всегда означает лучшее качество, изданию Styl Interia рассказала конструктор и технолог одежды с более чем 20-летним опытом Магда Хасяк.

Кашемир кашемиру рознь

Качество кашемира определяет... Источник: Pexels Развернуть

Два свитера с одинаковым составом могут существенно отличаться по качеству и долговечности. На то, как они будут носиться, влияют характеристики волокон: их длина, толщина, прочность и равномерность. Обычно более длинные и прочные волокна позволяют изготовить более качественную пряжу, которая меньше скатывается и дольше сохраняет вид.

Это правило касается не только кашемира, но и хлопка, льна и шерсти. Поэтому одно название материала на этикетке мало о чем говорит: важно также, из какого сырья его изготовили и как его обработали.

На качество готовой вещи влияют также скручивание пряжи, количество нитей в ней, плотность вязания и финальная обработка. Все эти характеристики вместе определяют, насколько материал будет прочным и устойчивым к износу.

Почему свитера растягиваются, а швы футболок перекручиваются

Даже качественные волокна не гарантируют, что одежда сохранит форму после нескольких стирок. На это влияют все этапы производства – от изготовления пряжи до раскроя и пошива.

Слишком свободная вязка или редкое переплетение нитей могут привести к тому, что одежда будет растягиваться и постепенно потеряет первоначальную форму. Важное значение имеет также скручивание пряжи. Если оно недостаточное, материал может быстрее покрыться катышками. Чрезмерное скручивание нитей в трикотаже, напротив, может привести к перекручиванию боковых швов футболки после стирки.

На долговечность влияют и детали пошива: тип нитей и швов, их закрепление, дополнительные ленты, защищающие ткань от растягивания. Имеет значение и само переплетение нитей. Например, длинные сатиновые переплетения выглядят эффектно, но ткань с ними легче цепляется и повреждается. Диагональное переплетение, характерное, в частности, для денима, лучше выдерживает интенсивное использование.

При носке эти недостатки проявляются довольно быстро: на локтях и коленях появляются выпуклые участки, под мышками – катышки, швы перекручиваются, а после стирки одежда может уменьшиться в размере.

В магазине свитер мягкий, а после стирки его не узнать

Этикетка расскажет лишь част... Источник: Pexels Развернуть

Мягкость и пушистость ткани не всегда свидетельствуют о ее высоком качестве. Иногда производители используют специальную обработку, чтобы материал казался приятнее на ощупь и выглядел привлекательнее.

Например, силиконовые смягчители придают ткани шелковистость, но этот эффект может исчезнуть после нескольких стирок. Механическое начесывание делает трикотаж более пушистым, однако может ослабить его поверхность. Каландрирование, в свою очередь, придает ткани блеск, который также может со временем исчезнуть.

В то же время некоторые технологии действительно улучшают свойства материала. Мерсеризация повышает прочность хлопка и помогает ему лучше удерживать краситель, а санфоризация уменьшает усадку после стирки. Поэтому не стоит оценивать одежду только по ощущениям при прикосновении: мягкость может быть как естественным свойством волокон, так и временным результатом обработки.

Всегда ли натуральный состав означает лучшее качество

У натуральных волокон есть свои недостатки: лен может ломаться на сгибах, шерсть – сваливаться, хлопок – растягиваться, а кашемир – довольно деликатный материал, чувствительный к любому воздействию. Поэтому синтетические примеси не обязательно ухудшают качество одежды.

Например, полиамид повышает устойчивость к истиранию, полиэстер помогает ткани меньше мяться и сохранять форму, а эластан добавляет эластичности. Поэтому оценивать нужно все изделие, а не только отдельные компоненты его состава.

Стоит учитывать и влияние производства на окружающую среду. Натуральные материалы не всегда более экологичны: их производство также требует значительных ресурсов, например воды, а смеси разных волокон сложнее перерабатывать. Поэтому важно учитывать долговечность одежды и выбирать вещи, которые не придется быстро заменять.

Как проверить качество одежды еще до покупки

Выбирая вещь, стоит подвергн... Источник: Pexels Развернуть

Этикетка не даст полного представления о том, сколько прослужит вещь. Однако в магазине можно провести несколько простых проверок.

Сначала посмотрите на ткань на просвет. Если трикотаж слишком рыхлый, он может быстрее растягиваться. Затем осторожно растяните небольшой участок и проверьте, возвращается ли он к исходной форме.

Также слегка потрите ткань пальцем. Если на поверхности сразу появляется ворс, материал может быстро скатываться при носке. Можно и сжать его в ладони, чтобы оценить, насколько сильно он мнется. При этом помните, что лен и вискоза от природы склонны к образованию складок.

Выбирая свитер, обратите внимание на плотность вязки и вес изделия. Однако более тяжелый свитер не обязательно качественнее легкого.

Отдельно осмотрите вещь с изнанки: проверьте, ровные ли швы, хорошо ли закреплены нитки, пуговицы и молнии, нет ли участков, где ткань расходится. Не забудьте и о примерке: одежда не должна давить, тянуть или требовать постоянных поправок.

Дорогой свитер может оказаться выгоднее дешевого

Высокая цена не гарантирует качества, но более дешевая вещь не всегда означает экономию. Оценить выгодность покупки поможет простой расчет стоимости одной носки.

Например, если свитер стоит 1000 гривен и вы наденете его 200 раз, одно использование обойдется в 5 гривен. Если же более дешевый свитер за 200 гривен потеряет форму после десяти носок, стоимость одного использования составит уже 20 гривен.

Не менее важен правильный уход. Кашемир и другие деликатные трикотажные вещи нужно стирать в соответствии с рекомендациями производителя, не использовать слишком высокую температуру и сушить горизонтально. Шерстяным изделиям стоит давать отдохнуть между носками, а для удаления катышков использовать специальную машинку.

Итак, отметка "100% кашемир" сама по себе не гарантирует долговечности. При выборе одежды важно оценивать не только состав, но и качество материала, пошив, посадку и особенности ухода.

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